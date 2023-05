La mano de Saúl que incendia Valladolid y a su alcalde: "El VAR existe para que sepamos que nos roban en p... cara"

El Real Valladolid y su afición terminaron indignados el partido que este domingo ganó 2-5 el Atlético de Madrid en el José Zorrilla. Los de Pezzolano salieron muy mal al partido y a los 38 minutos el encuentro parecía finiquitado tras el gol de Morata que ponía el 0-3. Nada más lejos de la realidad, antes del descanso recortaba distancias ‘Torpedo’ Larín con un tanto de penalti y en la segunda mitad el equipo albivioleta arrolló a un Atlético que vio peligrar la victoria.

Escudero puso el 2-3, el Pucela mandó un balón a la madera por medio de Sergio León y vio como le escamoteaban un claro penalti por una clamorosa mano de Saúl dentro del área. Una jugada clave que pudo suponer el 3-3 y que encendió al conjunto pucelano. Tras el partido, el técnico, Paulo Pezzolano, puso el grito en el cielo:

"Que no vean ese penalti es increíble. Si fuera en contra, lo hubieran pitado" 🗣 Pezzolano, sobre la mano de Saúl. #LaCasaDelFútbol #DeportePlus pic.twitter.com/E2E1YmrV8b — #Vamos por Movistar Plus+ (@vamos) April 30, 2023

El Real Valladolid, que se juega la vida en este final de temporada, tiene 35 puntos y está solo cuatro por encima de las posiciones de descenso.

El cabreo de toda una ciudad la puso de manifiesto el alcalde, Óscar Puente, que rajó de lo lindo en las redes sociales.

Convaleciente de su operación de rodilla, se le desgarró el tendón del cuádriceps la semana pasada visitando una obra, Puente denuncia el diferente criterio, bajo su punto de vista, que se sigue dependiendo de quién defienda el área.

Lo de las manos al final es muy sencillo. Si son en el area del Valladolid son todas. Si son en el area en la que ataca el Valladolid no son ninguna. Para qué le vamos a dar más vueltas. — Oscar Puente (@oscar_puente_) April 30, 2023

Puente considera un escándalo que no pitarán la mano de Saúl con una frase muy elocuente: "El VAR en realidad existe para que sepamos ya que nos roban en la p... cara".

El VAR en realidad existe para que sepamos ya que nos roban en la p… cara. https://t.co/X4fVPnIeMQ — Oscar Puente (@oscar_puente_) April 30, 2023

El alcalde de Valladolid interpreta el reglamento y asegura que el equipo de su tierra sufrió un auténtico "robo".

La regla dice que el balón debe venir de un despeje e impactar "inesperadamente" en la mano. No es un despeje, se queda en un "intento de" pues el defensa roza un balón que sigue su trayectoria hacia el area, ni es inesperado, porque el que lo toca lo ve venir claramente. ROBO. pic.twitter.com/wYecdCZS7X — Oscar Puente (@oscar_puente_) April 30, 2023

Tras escuchar la rueda de prensa del entrenador del Real Valladolid, Paulo Pezzolano, Puente excusó al uruguayo y terminó tirando un dardo envenenando al presidente del club, Ronaldo Nazario, por la ausencia de quejas ante una situación que tiene muy harta a la fiel afición blanquivioleta

No esperes resultados diferentes haciendo las mismas cosas. Lo dijo Einstein. Es una reflexión que dejo ahí, esta noche, para que la interprete quien quiera. — Oscar Puente (@oscar_puente_) April 30, 2023

"Que esperan que haga un señor al que le quitan lo que es suyo de manera descarada. Es que si no dice nada es cuando se merece una sanción. Si no hubiese VAR, al árbitro de campo no se le puede recriminar porque puede no haberlo visto, pero el que tiene 70 repeticiones"...