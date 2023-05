El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha asegurado que "no tiene sentido" jugar a las 22.00 horas, este martes en el Reale Arena ante la Real Sociedad, en la jornada 33 de LaLiga Santander cuando el sábado tienen la final de la Copa del Rey, y añadió que deben afrontar este "partido difícil" y que están en buen momento.

"Mañana tenemos un partido exigente jugamos contra un gran equipo y tenemos bajas por lesión y sanción. Partido difícil, horario que no tiene sentido, pero es lo que tenemos que hacer. Vamos a San Sebastián con todas las ganas del mundo para hacer un buen partido", aseguró en rueda de prensa.

Pese al calendario, cree que su equipo está en un buen momento físico. "Llegamos a la final de Copa y semifinales de 'Champions' en buena condición física. El problema de mañana es lo normal de estos días. Tenemos un rival fuerte y tenemos que mostrar lo mejor que tenemos", añadió, pensando en la Real Sociedad.

Un partido en el que podrá estar Militao y es duda Valverde. "Militao está bien, tuvo un tema personal y mañana va a jugar. Valverde tenemos que evaluarlo, ha hecho trabajo individual pero pienso que podrá estar disponible mañana. Alaba no está disponible pero trabaja con el grupo y está bien. Luka Modric puede estar para el sábado, tenemos buenas noticias", añadió.

Preguntado por Vinicius Jr, que no jugará por sanción por ciclo de amarillas, y si debería ver una tarjeta roja si vuelve a protestar a los árbitros como "aprendizaje", se lo tomó a risa. "Le falta solo una roja, también. Con todas las amarillas que ha tenido, creo que es suficiente", argumentó.

En lo deportivo, cree que tanto Vini Jr. como Rodrygo están mejorando, si bien cree que de cara al futuro el club debería fichar un delantero centro puro. "Creo que en el futuro del club se tiene que fichar un '9' porque Karim (Benzema) tiene su edad, pero mientras siga en esta condición no pensamos en esto, porque la delantera está funcionando muy bien. Han progresado Rodrygo, Vinicius, Asensio... El problema estos dos años no ha sido la delantera", recalcó.

"Si Karim está bien y no tiene problemas puede jugar. Hoy está cansado, pero si recupera bien jugará. No haré ningún tipo de rotación más allá de las bajas, evidente. Tendremos tiempo de recuperar para el sábado. Pondré el mejor equipo posible", aseguró sobre el 'once' para San Sebastián.

Sobre si sería más mérito del Barça o demérito de su Real Madrid que los culés ganen LaLiga, el técnico lo tiene claro. "Siempre pienso en el mérito del rival. El Barcelona ha tenido mucha continuidad, ha sacado muchos partidos adelante. Si ganan LaLiga, será porque lo han merecido", se sinceró.

En otro orden de cosas, aseguró coincidir plenamente con el discurso sobre el fracaso deportivo del jugador de la NBA Giannis Antetokounmpo. "Lo que dijo Antetokounmpo fue espectacular, nada que añadir. Pienso al cien por cien como él. En el deporte no se puede hablar de fracaso, tampoco en la vida", opinó. "El fracaso es cuando no intentas hacer una cosa lo mejor que puedes. Cuando estás con la conciencia tranquila, nunca será un fracaso. En el deporte, son más veces las que pierdes que las que ganas. Tengo una valija llena de títulos, pero de lo que he ganado lleno una casa", añadió.

En cuanto a su futuro y posible interés de Brasil en hacerse con sus servicios como seleccionador, fue claro. "De mi futuro no hablo. Pero, te contesto, que la fecha límite (para encontrar seleccionador de Brasil) es una tontería porque no he hablado con nadie. Pero de mi futuro no hablo", recalcó.