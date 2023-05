El presidente del Al Hilal rompe su silencio sobre el fichaje de Lionel Messi

El presidente del Al Hilal, Fahd Bin Saad Bin Nafel, se ha pronunciado sobre la posible llegada de Leo Messi. Según adelantó en exclusiva Marçal Llorente, colaborador de El Primer Palo de esRadio, el argentino ya habría llegado a un acuerdo total con el conjunto saudí para firmar el contrato más alto en la historia del deporte: 400 millones de euros por temporada.

Ni PSG ni Barcelona llegaron realmente a hacerle una oferta en firme a un Lionel Messi que cerró su contrato con el Al Hilal en su reciente viaje a Arabia Saudí.

Fahd Bin Saad Bin Nafel ha sido preguntado por el futuro de Messi y su posible incorporación al club. Fahd Bin Saad se ha limitado a dar evasivas sobre su fichaje, dejando claro que lo único que se hablaría por parte del club sobre el argentino sería a través de canales oficiales del club: "No me preguntéis por Messi, no daré ninguna noticia. Si sale algo oficial lo encontraréis en el departamento de prensa".

Messi, que se ha desinflado tras ganar el Mundial con Argentina, no ha encontrado destino en Europa que se adapte a su estratosférico salario y la salida de Arabia Saudí colma por completo sus expectativas económicas.