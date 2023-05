Xavi: "Para los culés ganar la liga ante el Espanyol es un plus"

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, restó importancia a la posibilidad de ganar el título de LaLiga Santander este domingo en el RCDE Stadium y ante el máximo rival ciudadano, el Espanyol, algo que "seguramente sea un plus para los culés", pero no para él.

"Ya dije que quería ganar la Liga cuanto antes, y mañana tenemos la primera oportunidad. Lo que me motiva es ganarla, y me da absolutamente igual dónde y contra quién", aseguró en la rueda de prensa previa al partido.

Xavi prevé un derbi "emocional" y "caliente", porque el Barça se juega el título y el Espanyol, la permanencia. Pero advirtió que, pese a que la plantilla azulgrana ha tenido cinco días de fiesta, el equipo ha entrenado "a toda pastilla" y llega al partido "al 200%".

"Queremos esta Liga, es un trofeo muy importante para el club. El Espanyol se juega la vida, pero nosotros también", subrayó Xavi quien, sin embargo, reconoció que ganar en el RCDE Stadium no va a ser nada fácil.

"Por lo jugadores que tiene, es una sorpresa que estén tan abajo. Son muy agresivos y con la pelota ha mejorado mucho desde que Luis García llegó. Lo conozco bien, hicimos el curso de entrenador juntos y me parece un entrenador muy capaz. Creo que el Espanyol ha acertado, han fichado un gran entrenador", opinó.

Si el Atlético de Madrid pierde ante el Elche y el Real Madrid empata o pierde ante el Getafe, el Barça saldría al RCDE Stadium ya como campeón. Preguntado por un posible pasillo del Espanyol al inicio del partido, Xavi fue claro.

"Ya sabéis mi opinión sobre los pasillos. Para mí, son actos de respeto y admiración al ganador. Se tienen que dar muchas cosas para que se dé la posibilidad de que el Espanyol nos haga el pasillo, pero yo lo haría siempre. Es un tema de deportividad", afirmó.

Este será el último derbi para Sergio Busquets, que recientemente anunció que no seguirá en el Barcelona la próxima temporada, una decisión que Xavi comprende y que considera acertada, pues no todos los futbolistas pueden elegir el momento de cerrar un etapa tan exitosa.

"Busi es el mejor mediocentro que han visto mis ojos, el jugador más inteligente con el que he jugado. Cuando no estaba nominado del Balón de Oro me parecía una injusticia terrible", dijo de él.

Xavi también valoró el adiós del director de fútbol, Mateu Alemany, que liderará el próximo proyecto del Aston Villa en la Premier: "Perdemos un activo muy importante. He estado muy a gusto con él, ha sido capital en la reestructuración del club".

Y elogió la figura del secretario técnico, Jordi Cruyff, a quien considera "una pieza transcendental" y "una persona leal, válida y capaz", por lo que confía en que pueda seguir: "Tanto si Jordi se queda como si se va, tengo que agradecerle lo que me ha ayudado".

En cambio, calificó de "hipótesis" que el exfutbolista azulgrana Deco vaya a encabezar la dirección deportiva a partir de ahora. "No hay nada decidido más allá de que Mateu se va", aseguró.