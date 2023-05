El grupo radical de los ultras del F.C. Barcelona, Boixos Nois, a través de uno sus líderes, Paco ‘el gordo’, amedrenta, intimida y amenaza a un ultra del Espanyol que saltó al campo el pasado domingo cuando finalizó el partido en Cornellá entre el conjunto perico y el azulgrana (2-4 se impuso el Barça, certificando su título liguero).

En una conversación que se extiende a lo largo de casi 11 minutos, este conocido líder de Boixos Nois, con antecedentes policiales, hace ver que la actuación de los ultras del Espanyol en la celebración del título liguero del FC Barcelona no ha gustado al grupo radical y que por ello están identificando y amenazando con represalias a los aficionados que saltaron al campo. "Te van a rascar los dientes. Si queréis algo con nosotros nos decís dónde y nos matamos", son algunos de los mensajes del integrante de Boixos Nois al seguidor del Espanyol.

Paco ‘el gordo’ exige a este aficionado que se borre el tatuaje que lleva en el brazo con la leyenda "Ultras Espanyol". "Te vas a quitar el tatuaje, por mis hijos que te lo vas a quitar. Eres muy tonto. El tatuaje fuera y a ver cómo te disculpas, porque si no vas a pillar fuerte, y hay personas a las que les suda la p… la Policía. Donde te vea te voy a apuñalar. Te tendría que arrancar los dientes. Tú saltaste al campo cuando estaban los jugadores del Barcelona sales en todas las televisiones. Atente a las consecuencias campeón, tienes el problema encima", insiste ante las excusas del seguidor espanyolista de que su intención era protestar contra la directiva del Espanyol. "¿Os fuimos a pegar, cuándo sois un caramelo? No valéis. Yo sí que soy un ultra y sí que me pego por el fútbol. Os tenemos ubicados a todos y ahora vais a hacer cosas de ultras".

Finalmente, el ultra del Espanyol, ante la violentas amenazas y para evitar males mayores, decide borrarse el tatuaje de su brazo.

¿Quiénes son los Boixos Nois?

Un grupo ultra de extrema derecha del F.C. Barcelona creado en 1981. El 13 de enero de 1991 se produce uno de sus momentos más negros de su historia con el asesinato de Fréderic François Rouquier, aficionado del Espanyol que fue atacado por cinco ultras del grupo radical azulgrana en las inmediaciones del estadio de Sarrià.