Vinícius y su entorno explotan: sopesan seriamente marcharse del Real Madrid

El entorno de Vinícius está indignado. Consideran que el brasileño debe plantearse muy seriamente su continuidad en España y por consiguiente, en el Real Madrid ante el maltrato psicológico con constantes insultos racistas que sufre esta temporada en la mayoría de campos de España. Mestalla fue la gota que colmó el vaso de la paciencia.

Su agencia de representación, TFM, y Frederico Pena como máximo representante, denunciaron en un comunicado lo ocurrido en Mestalla, "inmovilizado de forma cobarde, violenta e inaceptable", y atacaron al fútbol español y LaLiga al asegurar que "no aceptan que el deportista más decisivo" sea "un joven negro".

"Durante el partido entre el Valencia y el Real Madrid, hemos asistido a escenas de racismo generalizado, intencionado y ya institucionalizado, que son de las más repugnantes de la historia del fútbol. Tres años después de que el mundo se conmocionara con un vídeo en el que George Floyd era brutalmente inmovilizado, hoy, el mundo entero ha sido testigo de un suceso en el que Vinícius ha sido inmovilizado de forma cobarde, violenta e inaceptable durante una discusión", denunció en un comunicado TFM.

A continuación realizó un ataque directo a LaLiga apuntando al racismo. "Esto no es más que otro reflejo de lo que se ha visto a lo largo de esta temporada de LaLiga, en la que ha quedado claro al mundo entero que en España entera no aceptan el papel de un joven negro. Que no aceptan que el deportista más decisivo y relevante de LaLiga sea un joven negro".

"El consentimiento velado de LaLiga a toda esta discriminación fue durante meses un mensaje a todos los españoles, de que no quiere tener a los mejores, si son negros. Los negros, en LaLiga, solo son aceptados si son coadyuvantes, y eso, Vini nunca lo será. Ni en el campo ni fuera de ellos", sentenció.

El entorno de Vinícius tiene claro que debe abandonar España y el jugador ya valora la posibilidad. Tras el partido contra el Valencia lanzó en la noche de este domingo varios mensajes en sus redes sociales. En uno de ellos abrió una puerta que deja muchas dudas sobre su continuidad en el Real Madrid : "Llegaré hasta el final contra los racistas. Aunque sea lejos de aquí".

Hay que recordar que Vinícius termina contrato en 2024 y sigue sin existir anuncio oficial sobre su renovación.