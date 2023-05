El tremendo robo que sufrió el Espanyol en Mestalla y que sentenció a los pericos

El Espanyol jugará por sexta vez en su historia en Segunda División. Los pericos han firmando un año lamentable en el que ni Diego Martínez primero ni Luis García después pudieron dar con la tecla.

La gestión del club ha sido nefasta y muchos jugadores llamados a ser importantes no han dado la talla, pero eso no quita para que el equipo de la Ciudad Condal haya recibido dos arbitrales lamentables en las dos últimas jornadas. Ante el Atlético de Madrid el VAR dio validez a un gol fantasma de Griezmann que no llegó a rebasar por completo la línea de gol.

📺 Análisis con tecnología 3D del segundo gol del Atlético de Madrid. El balón NO traspasa la línea por completo. ❌ ▪️ Error muy grave del VAR al dar por válido el tanto de Griezmann sin pruebas fehacientes de ello. pic.twitter.com/Hhgl53X7eV — Archivo VAR (@ArchivoVAR) May 25, 2023

Los pericos se la jugaban en Mestalla donde sufrieron un auténtico robo arbitral. El equipo de Luis García se imponía por 1-2 tras remontar el tanto inicial del Valencia y tenía los tres puntos en la mano, lo que le situaba con opciones de salvación de cara a la última jornada.

Con 1-2 en el marcador de Mestalla (min. 77), un balón colgado desde la izquierda del ataque perico fue rematado por César Montes al fondo de las mallas del Valencia. El mexicano saltó con Mamardashvili, que estaba a su espalda y que midió muy mal su salida. Esta mala decisión evitó que le llegara al balón, no la acción de Montes. Gil Manzano invalidó el tanto. Desde la sala VOR (se supone) no se le invitó a revisar la jugada, que habría supuesto el 1-3 y la sentencia del partido.

El gol anulado a César Montes que pudo haber cambiado el destino del Espanyol.#LaLiga #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/mIy71hftva — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) May 28, 2023

Tras el empate en el 93 del Valencia, el Espanyol se fue con todo arriba y pudo tener la victoria en su mano si Gil Manzano, árbitro principal o Del Cerro Grande, responsable del VAR, hubieran considerado como penalti un clamoroso derribo con patada de kárate incluida sobre Martin Braithwaite a un metro escaso de la línea de gol.

Habéis hablado de la falta a Braithwaite, previa al gol del Valencia. Habéis hablado del 1-3 ANULADO de manera muy sorprendente a César Montes, que mataba el partido. Pero nadie habla del penalti a Braithwaite. Es clarísimo. 3 errores GRAVÍSIMOS nos han sentenciado. Basta ya. pic.twitter.com/pM8wOQWt29 — Dabyz (@ElDabyz) May 29, 2023

Un penalti clamoroso que escamoteaban al Espanyol y que suponía el descenso matemático de un histórico que es cierto que ha hecho muchas cosas mal, pero al que los árbitros han destrozado en las dos últimas jornadas.