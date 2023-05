El mundo del fútbol contiene la respiración por Sergio Rico. El portero español del PSG sufría el pasado domingo un trágico accidente ecuestre en el Rocío. Rico disfrutaba de un paseo con su caballo cuando, al cruzarse un carro de mulos, el animal se desbocó. El futbolista cayó al suelo y recibió "una coz en el cuello" por parte del caballo. El deportista recibió la primera asistencia por parte de emergencias sanitarias en la aldea, pero fue trasladado urgentemente en helicóptero, en estado grave, al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

Según el último parte médico, el guardameta fue intervenido quirúrgicamente y, después de varias pruebas, su estado de salud es grave, pero estable.

El preocupante mensaje de su mujer

Alba Silva, mujer de Sergio Rico, ha mandando un par de mensajes a través de sus redes sociales. La periodista y empresaria agradecía el cariño que han recibido en estos últimos días. "Sergio tiene a muchísima gente orando por él y es muy fuerte. Yo no tengo palabras para describir cómo me siento. Solo le pido respeto a los medios que dan informaciones sin contrastar, por favor", escribía.

La segunda misiva no era nada halagüeña. "No me dejes sola, mi amor, porque te juro que yo no puedo, ni sé vivir sin ti. Te estamos esperando, mi vida, te amamos tanto", ha comentado junto a una fotografía del día de su boda.