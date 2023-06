Fran García vuelve a casa. El lateral zurdo ha sido presentado este lunes como nuevo jugador del Real Madrid en Valdebebas. Tras el acto de presentación celebrado en el pabellón de baloncesto, el lateral español acudió a sala de prensa para atender a los medios de comunicación. El canterano, que regresa tras hacer la 'mili' durante tres años en el Rayo Vallecano, analizó toda la actualidad del conjunto blanco.

¿Cómo se define como futbolista?

"Hice la mili en el Rayo en estos tres años. Como persona y jugador he crecido mucho estos tres años allí y lo agradezco. Soy un jugador muy constante y eso se lo agradezco al Madrid porque me lo inculcó desde que llegué aquí"

Compartirá banda con Vinícius

"Todos sabemos del potencial de Vini Jr. Trataré de hacerlo lo mejor posible y traer a casa el mayor número de títulos posible".

Sueño cumplido

"Es un sueño volver al Madrid. Soy una persona muy sincera. Me he dedicado en cuerpo y alma a desvivirme en el campo para poder estar hoy aquí. Es un orgullo saber que el trabajo realizado y que el camino que me ha tocado hacer tiene la recompensa de volver a la casa de la que salí"

Marcelo, su gran referente

"Coincidí con Marcelo y le tengo un cariño enorme porque me tendió su mano. A Roberto Carlos le tengo un cariño especial porque aprendí de él en mi primer año en el Castilla al tenerlo al lado".

La mili fuera como Carvajal, ¿es un espejo en el que mirarse?

"Obviamente. Lo es para cualquier jugador, sea lateral u otra posición. ¡Ojalá tener también esa trayectoria! Vengo para ser un jugador grande, importante. Este es el mejor club del mundo, está a la vista"

Su gran objetivo en su regreso

"Repito que sumar, ir creciendo. No vengo a competir directamente con nadie. Pienso en poner mi fútbol al servicio del equipo"

Todo lo que ocurrió en el pasado mercado de invierno

"Había interés de Alemania, pero el Madrid tenía opción de recompra. Estoy contento por cómo ha terminado todo".

La importancia de Florentino Pérez

"El Madrid me dio la oportunidad de volver y le doy las gracias al presidente por dejarme terminar la temporada allí. Ha sido una temporada muy especial y cuando tuve la oportunidad de volver se lo dije a la familia y a dos amigos importantes, que son como si fuera familia. En el fútbol se habla mucho y debes tener la calma suficiente para estar centrado y dedicarte al día a día. Cuando he estado en el Rayo he tratado de dar lo mejor de mí, e intentar llevarlo de la mejor manera posible y con serenidad"