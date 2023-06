Indignación en gran parte de la afición del Celta con la operación que se destapaba este martes y que llevará a Javi Galán, uno de los mejores laterales zurdos de La Liga, camino del Metropolitano. El Atlético de Madrid y el conjunto olívico han cerrado un acuerdo por el traspaso del lateral extremeño a cambio de 4 millones de euros más los derechos federativos de Manu Sánchez, canterano rojiblanco que ha estado cedido las últimas tres temporadas en el Osasuna.

En Vigo el fichaje de Rafa Benítez como entrenador para una temporada muy especial, la del Centenario, había reactivado la ilusión de una afición que espera el ansiado salto de calidad que anunció en su día el presidente, Carlos Mouriño. La dupla Luis Campos -asesor externo- y Rafa Benítez es un lujo para un equipo como el Celta. Sin embargo, la primera operación del mercado estival ha dejado muy fría a la parroquia celeste. Javi Galán, el lateral que más duelos gana de toda Europa, era una pieza clave de un equipo que se salvó de milagro la pasada temporada y al que todavía le quedaban dos años de contrato en Vigo.

Su capacidad para romper líneas en conducción -el segundo lateral de toda Europa con más regates completados- y su tremendo físico, son dos cualidades que valen su peso en oro en el fútbol moderno. Es cierto que a Javi se le cierra la persiana cuando llega a tres cuartos. Sus centros al hueco o su toma de decisiones en el tramo final dejan mucho que desear, pero sus virtudes superan con creces a sus defectos. En defensa es casi insuperable, es un corrector espectacular y es una pieza fundamental a la hora de dar oxígeno a su equipo a la hora de sacar el balón. El ex del Huesca había llamado la atención de varios clubes europeos, tiene una cláusula de rescisión de 18 millones de euros y su salida parecía cantada este verano tras dos temporadas siendo de lo poco potable de un equipo que necesita como el comer una buena restructuración en su plantel.

Lo que no se podían imaginar en Vigo es que el Celta, que no tiene necesidad de vender -presume de tener 80 millones de euros en el banco que no puede utilizar por el famoso límite salarial, curioso que algunos equipos arruinados puedan tirar de palancas como y cuando gusten y otros que hacen las cosas bien en el asunto financiero tengan que ver como se les niega una y otra vez gastar un dinero del que disponen-, malvenda a uno de sus puntales por tan solo 4 millones de euros.

Es cierto que en la operación recibe a Manu Sánchez, un lateral con futuro de 22 años que es internacional sub 21 y que viene de jugar bastante en Osasuna..., pero es comprensible que muchos en Vigo se consideren estafados. Manu jamás ha terminado de convencer a Jagoba Arrasate en Pamplona al ser un lateral demasiado enclenque físicamente, sufre mucho con extremos habilidosos y es incapaz de ganar siquiera la mitad de los duelos. Arriba tiene buen pie para asociarse y no centra mal, pero tampoco es un lateral demasiado rápido y no tiene capacidad de desborde. El Celta sale muy perjudicado con el traspaso de Galán y la posición queda muy empeorada.

¿Qué hay detrás en la relación Gil Marín – Carlos Mouriño?

Gil Marín y Enrique Cerezo tienen una estrecha relación con Carlos Mouriño. Ambos estuvieron presentes en el 80 cumpleaños del presidente del Celta que se celebró por todo lo alto en un pazo de Nigrán.

Según ha podido saber Libertad Digital, la amistad entre Carlos Mouriño y Gil Marín se hizo aún más fuerte cuando el nieto de Mouriño comenzó a verse más asiduamente con la hija del dueño del Atlético de Madrid.

Una estrecha amistad de la que ha sacado rédito el conjunto que entrena Diego Pablo Simeone. Llevarse por 4 millones de euros más un descarte a uno de los mejores laterales izquierdos de toda la Liga es una ganga que hace sonreír a los atléticos y cabrea a los célticos. Un enorme favor a un equipo que no tiene liquidez para cerrar ningún fichaje -fracasó estrepitosamente en su intento de fichar a Kang in Lee del Mallorca y a Sergi Darder del Espanyol-, pero que ha encontrado petróleo en Vigo. Los estrechos lazos de sangre entre Celta y Atlético, de momento, solo benefician a un equipo.