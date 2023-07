La persecución de Medina Cantalejo a Estrada Fernández: "¿Me puedes explicar qué haces mirando el Linkedin de mi hija?"

El presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), Luis Medina Cantalejo, estaba especialmente obsesionado con el colegiado de VAR Xavier Estrada Fernández después de que éste presentara una querella en febrero contra el exvicepresidente del CTA, José María Enríquez Negreira, y de que posteriormente demandase laboralmente a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por su contrato en el mes de marzo.

Libertad Digital publica en exclusiva un audio de WhatsApp que envió el propio Medina Cantalejo al teléfono móvil de Estrada Fernández el pasado 9 de mayo. Ese mismo día unas horas antes, el diario El Debate desvelaba esta información que afectaba a la hija mayor del presidente del CTA: "La Federación ascendió a la hija de Medina Cantalejo tras el nombramiento de su padre como jefe de los árbitros".

Tras dicho artículo de supuesto enchufismo de una de las hijas de Medina Cantalejo, Estrada Fernández accedió en internet al perfil profesional público de su hija pequeña en la red Linkedin. La plataforma Linkedin es una red social orientada al uso empresarial, a los negocios y al empleo. Partiendo del perfil de cada usuario, que libremente revela su experiencia laboral además de sus destrezas, la web pone en contacto a millones de empresas y empleados en todo el mundo.

La visita digital de Estrada Fernández al perfil profesional de la hija menor de Medina Cantalejo quedó registrada, como es habitual en esta red profesional. Este hecho no sentó nada bien al presidente del CTA, que sospechaba del colegiado como el posible filtrador de información desde el seno del Comité de Árbitros. Le pidió entonces explicaciones inmediatas en un mensaje de audio en el que se expresaba en estos términos:

"Buenas tardes Xavi. Ehhh, ¿tú me puedes explicar qué es lo que haces tú mirando el Linkedin de mi hija pequeña, de mi hija Natalia? Porque después de lo que ha salido de la mayor, ehhh no entiendo, no entiendo cuál es tu curiosidad en ver el, el perfil profesional de, de mi hija Natalia", afirma Medina Cantalejo en el mensaje.

"Y me gustaría que me explicaras el de qué va esto, ¿vale? Porque hay límites que no se pueden pasar. Esto es una red pública y tal, pero explícame tú a mí un poco cuál es la historia ésta de que tú estés mirando el perfil profesional de mi hija pequeña, ¿vale?", concluye con enfado.

Cabe destacar que tan sólo 12 días después de este mensaje de audio, Estrada Fernández era despedido junto a otros colegiados de VAR por la RFEF y el CTA. El propio colegiado asegura que fue cesado tras presentar la querella en los tribunales por el caso Negreira e iniciar en marzo un pleito laboral con la RFEF que preside Luis Rubiales. Según Estrada Fernández, la Federación camufló su despido, que en realidad fue una represalia, aprovechando el caso Vinicius el pasado 21 de mayo.

"Llamarte rata es aumentar la calidad de lo que eres"

Tal y como desveló LD, el exárbitro de VAR Xavier Estrada Fernández ha denunciado que el presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), Luis Medina Cantalejo, le llamó "rata" y "traidor" tras querellarse por el caso Negreira. Este diario publicaba este lunes un audio de Medina Cantalejo aportado por Estrada Fernández ante el Juzgado de lo Social nº 32 en Madrid durante un juicio celebrado la semana pasada por una demanda por vulneración de Derechos Fundamentales contra la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

En la grabación, el presidente del CTA visiblemente enfadado se refiere a un árbitro, al que no nombra directamente, que habría filtrado supuestamente información a los periodistas. Medina Cantalejo asegura lo siguiente: "El personajillo, ¿no?, o los personajillos: llamarte rata, yo creo que es aumentar un poco la calidad de lo que eres, ¿eh?, porque yo creo que no llegas ni a hámster, ni a ratoncillo pequeño. Eres un personajillo que posiblemente no ha alcanzado sus metas deportivas, y con esto estás dando muestras de por qué".