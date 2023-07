La Federación amenazó a Estrada Fernández con un expediente por no contestar una "encuesta" sobre el hijo de Negreira

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) que preside Luis Rubiales amenazó al colegiado Xavier Estrada Fernández con abrirle un expediente por no contestar una "encuesta" sobre su relación con el hijo del que fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), José María Enríquez Negreira. La RFEF quería reunir información sobre el coaching efectuado por Javier Enríquez Romero a los árbitros en activo.

El secretario del Comité Técnico de Árbitros, Manuel Díaz Morales, envió un email a Estrada Fernández el pasado 20 de febrero con el título "ENCUESTA" en el que se insta al colegiado a responder una serie de preguntas sobre su relación con el hijo de Negreira. Libertad Digital ha tenido acceso al citado email:

El entonces colegiado de VAR no contestó el email al entender que era una "encuesta" voluntaria. Además, se desconocía el objetivo real del CTA que preside Luis Medina Cantalejo al recabar esta información. Es decir, ¿se quería esclarecer los hechos o bien, se pretendía reunir toda la información por parte del Comité de Árbitros y de la Federación para blindarse en el futuro frente al escándalo?

Tras recibir una advertencia vía telefónica, el secretario general de la RFEF y nº 2 de Luis Rubiales, Andreu Camps, remite a Estrada Fernández una carta que publica LD en la que se le amenaza con abrirle un expediente si no contesta de inmediato la "encuesta":

El 2 de marzo, Medina Cantalejo ofrece una rueda de prensa para dar explicaciones sobre el caso Negreira en la que señala públicamente a Estrada Fernández por no contestar la "encuesta". Finalmente, el árbitro de VAR contesta esa tarde el formulario dejando claro que nunca tuvo relación con el hijo de Negreira y mucho menos, contrató o pagó sus servicios de coaching:

1) Antes del mes de mayo de 2018 ¿Has tenido algún tipo de relación con D. Javier Enríquez Romero? En caso afirmativo explica:

a. Qué tipo de relación era

Ninguna. El único contacto fue en las jornadas convocadas por el Comité Técnico de Árbitros de la Federación Española de Futbol en las concentraciones del colectivo previas al inicio de la temporada.

b. En qué periodo tuvo lugar

Creo recordar sobre el verano de 2009, en el Hotel Santemar de Santander con Victoriano Sánchez Arminio como presidente.

c. En caso de existir compensación económica, relaciona las cantidades abonadas.

En ningún caso pagué ningún honorario por no estar relacionado con sus servicios.

2) Antes del mes de mayo de 2018, ¿En algún momento has sido acompañado por D. Javier Enríquez Romero al estadio donde estabas designado para arbitrar? En caso afirmativo relaciona los partidos y fechas en los que ello sucedió.

Nunca.

3) Después del mes de mayo de 2018 ¿Has tenido algún tipo de relación con D. Javier Enríquez Romero? En caso afirmativo explica:

a. Qué tipo de relación era

Ningún tipo de relación.

b. En qué periodo tuvo lugar

Nunca.

c. En caso de existir compensación económica, relaciona las cantidades abonadas.

No existía relación con lo cual no había contraprestación económica.

4) Después del mes de mayo de 2018, ¿En algún momento has sido acompañado por D. Javier Enríquez Romero al estadio donde estabas designado para arbitrar? En caso afirmativo relaciona los partidos y fechas en los que ello sucedió.

Nunca fui acompañado, ni tuve ningún tipo de relación personal ni laboral.