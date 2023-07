Así es la nueva era de LALIGA que revolucionará el fútbol

La temporada 23-24 llega con cambios relevantes para LALIGA con un socio ideal para esta nueva era, transformando la competición a niveles nunca vistos, rompiendo las barreras entre el mundo físico y el virtual.

La última década ha supuesto un cambio radical en la dimensión y reconocimiento de LALIGA a nivel nacional e internacional consolidada como una de las grandes ligas de fútbol del mundo. Esa transformación ha convertido a LALIGA en el mayor ecosistema de fútbol del mundo, con la red internacional más amplia de todas las propiedades deportivas, con la que está presente en 41 países a través de 11 oficinas, y con un crecimiento sostenido en todas sus áreas durante los últimos 10 años.

En torno a ella reúne a los 42 clubes de LALIGA EA SPORTS y LALIGA HYPERMOTION y construye proyectos y experiencias que van más allá del fútbol. Entrando en territorios como el de la gastronomía, con los sports bar LALIGA TWENTYNINE´S; el coleccionismo, con LEGENDS, The Home of Football presented by LALIGA; la música, con los conciertos OMG! LALIGA MUSIC EXPERIENCE; o las escuelas de negocios, con LALIGA BUSINESS SCHOOL. Otro de los focos más relevantes para LALIGA son las campañas de concienciación contra el racismo y la violencia en el deporte, en los que lleva más de diez años trabajando; así como las acciones de carácter social llevadas a cabo desde FUNDACIÓN LALIGA.

LA REALIDAD DE LALIGA HA CAMBIADO RADICALMENTE EN LA ÚLTIMA DÉCADA. ES MÁS GRANDE, MÁS INTERNACIONAL, LLEGA A MÁS GENTE QUE NUNCA. POR ESO EVOLUCIONA SU MARCA, PARA ADECUARLA A ESTA NUEVA REALIDAD.

De esta forma, LALIGA se configura como una marca más grande, más internacional y capaz de llegar a más gente que nunca. Y para adecuarla a esta nueva realidad, LALIGA se transforma y presenta un nuevo posicionamiento estratégico, articulado bajo el concepto "La Fuerza de Nuestro Fútbol", una apuesta que en realidad es el símbolo de un cambio y de una evolución más profunda con la que la institución deportiva aspira a revolucionar el mundo del fútbol en a todos los niveles.

¿QUÉ HAY DETRÁS DEL NUEVO LOGO DE LALIGA?

El nuevo símbolo de la marca queda representado en LL, sus iniciales. La elección del mismo tiene que ver con dos momentos clave que se viven a menudo dentro y fuera del campo y que tanto simbolizan la pasión del fútbol. Por un lado, la celebración de los jugadores cuando marcan un gol y lo celebran de rodillas en el campo. Con la silueta de su cuerpo forman esa L mientras festejan el gol anotado. Por el otro, la L que los aficionados forman con sus brazos cuando celebran ese mismo gol o un éxito de su equipo. Con los puños apretados, con fuerza, con pasión, esa segunda L la ponen los fans del fútbol.

EA SPORTS, una alianza estratégica que revolucionará la industria del fútbol

La unión de LALIGA y EA SPORTS alcanza también en esta nueva era su punto álgido de madurez. Y lo hace desde una relación que se ha consolidado en los últimos 10 años, pero que ahora se catapulta. Ambas arrancan una nueva etapa en la que el líder de videojuegos se convierte en socio estratégico y patrocinador principal de las dos competiciones, siendo el primer socio internacional en ocupar esta posición.

Este acuerdo sienta las bases para revolucionar la experiencia del fútbol a partir de la temporada 2023/2024 y busca romper las barreras entre el mundo físico y el virtual, con mejoras en las retransmisiones y con la apuesta de ambas compañías por el fútbol base.

Como indica el presidente de LALIGA, Javier Tebas, "iniciamos una nueva era que va a suponer un cambio revolucionario tanto para el fútbol español como para la industria. Y lo hacemos rodeados de clubes y socios estratégicos como EA SPORTS, sin los que nada de esto hubiera sido posible. Juntos queremos ofrecer un mejor fútbol para la sociedad y una mejor sociedad para nuestro fútbol"

Este acuerdo se ve reflejado, de manera más visible, en la nomenclatura de la Primera División, que pasa a llamarse "LALIGA EA SPORTS", y en la Segunda División, que se llama "LALIGA HYPERMOTION".

Pero la nueva era de LALIGA abarca múltiples aspectos, entre ellos, el ecosistema digital. Así, para brindar una mejor experiencia de usuario, la aplicación oficial de LALIGA se centra más en la personalización para ofrecer una experiencia acorde a los gustos del usuario y con información relevante según su equipo de preferencia. Los cambios han llegado también a LALIGA FANTASY, su videojuego online, para mejorar la experiencia de juego.

Por otro lado, a partir del próximo 11 de agosto, las retransmisiones de los partidos contarán, a nivel audiovisual, con nuevos grafismos, más dinámicos y vivos; y se buscará una realización con novedades, con nuevos planos, ángulos y perspectivas que generen en el aficionado una experiencia de visualización mucho más inmersiva, asemejándose mucho más al videojuego EA SPORTS FC.

Por tanto, esta alianza no es un mero patrocinio, sino un acuerdo a la vanguardia de la industria deportiva global. Este innovador acuerdo eleva y consolida aún más la posición de ambas organizaciones en el centro de la cultura del fútbol interactivo.