Fermín López se ha convertido, por pleno derecho, en una de las grandes sensaciones del F.C. Barcelona en la concentración de Estados Unidos.

A falta de fichajes y con la incertidumbre de qué pasará con Ousmane Dembélé -puede salir por 50 millones de euros antes del 1 de agosto, de los que el Barça solo vería la mitad y el PSG afila la guadaña para dar un golpe de efecto al mercado-, una de las pocas noticias positivas del conjunto azulgrana ha sido la irrupción de Fermín, un centrocampista ofensivo, un ‘10’ que destaca por su visión de juego, llegada desde segunda línea, último pase, gran disparo, maneja las dos piernas, bueno en el uno contra uno, que físicamente ha crecido mucho y tiene una enorme personalidad.

Ante el Madrid marcó un golazo y se sacó de la chistera un espectacular pase picado que transformó en asistencia de gol para Ferran Torres.

Natural de El Campillo (Huelva), este onubense de 20 años se ha ganado por derecho propio la confianza de Xavi Hernández y la curiosidad de los propios compañeros. Su nivel de juego y descaro en los entrenamientos al inicio de la pretemporada llamó la atención.

Fermín jugó la temporada pasada cedido en el Linares Deportivo, en Primera RFEF, donde destapó todo su talento. Doce goles consiguió marcar siendo centrocampista y repartió un total de cuatro asistencias. Una pieza clave para un Linares que firmó un nuevo milagro y estuvo a un paso de meterse en los playoff de ascenso.

El centrocampista llegó a la Ciudad Condal tras haberse criado en las categorías inferiores del Campillo. De ahí dio el salto al Recreativo de Huelva, donde tras brillar con luz propia lo fichó el Betis en la 11/12. Fermín se asentó en la cantera verdiblanca durante cuatro temporadas y siendo infantil se marchó a La Masía, donde ha ido creciendo y puliendo su fútbol hasta que la temporada pasada se marchó al Linares.

Xavi, tras el triunfo ante el Real Madrid, le puso por las nubes: "Me gusta lo que veo de Fermín. Me gusta su desparpajo, que se atreve, que no tiene miedo, que pide el balón, que juega fácil y sencillo, que tiene último pase. Y hoy ha marcado la diferencia".

Fermín, ante la falta de refuerzos, no desaprovecha el tiempo y aprovecha la confianza de Xavi para demostrar el fútbol que lleva dentro. El Barcelona, que pensaba volver a cederlo, sonríe de manera inesperada.