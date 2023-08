El mensaje a navegantes que lanza Carlo Ancelotti hablando sobre el ego y el dinero

Carlo Ancelotti dio un amplio repaso a la actualidad merengue en la previa del amistoso que jugará el Real Madrid ante la Juventus. El técnico italiano manda un mensaje a navegantes, Kylian Mbappé incluido, cuando se refiere a los jugadores que prefieren llenarse los bolsillos en Arabia Saudí: "A nivel de mercado algo ha cambiado. El jugador tiene más poder que antes. En el campo sigue siendo igual. El jugador que tiene un poco más de ego prefiere ganar títulos individuales y otro que quiere poner su calidad al servicio del equipo. Es lo que hace la gran diferencia entre un buen jugador y un campeón".

Ancelotti habló sobre el cambio de sistema que se ha visto en los partidos de pretemporada, con rombo en mediocampo y jugando con Vinícius y Rodrygo en punta: "Lo que no me ha gustado es muy poco. Hemos tenido buenas situaciones ofensivas. Hemos sido buenos en presión arriba, en situaciones de recuperación tras perdida... Necesitamos más vigilancia y más equilibrio, pero creo que se puede arreglar. La idea de cambar es solo si los jugadores no se encuentran cómodos. Si están cómodos, vamos a seguir".

Sobre las críticas que ha recibido por sacar a Vinícius de la banda y situarlo arriba en punta, Carlo asegura que es una posición que le gusta al brasileño y que casa como un guante con sus características: "Al jugador le gusta jugar un poco más por dentro. Por fuera marca la diferencia, pero por dentro puede marcar más goles. En estos partidos, Vini lo ha hecho muy bien contra el Milan y el Manchester United. Es verdad que pudo tener un poco más de acierto contra el Barcelona, pero ha tenido muchas oportunidades. No sé si esas oportunidades de gol las tenía jugando por fuera, aunque ahí sigue siendo el mejor. Es una pretemporada y si no probamos ahora las cosas no lo podremos hacer más adelante".

El italiano asegura que no quiere anclarse a un esquema fijo y se congratula por manejar varias alternativas tácticas: "Me parece bien no tener un sistema fijo. A nivel individual hemos aprendido mejor la calidad de Bellingham, que es un mediapunta y rinde mejor que como un interior. Lo tendremos que ver durante la temporada".

Sobre el nuevo papel de Toni Kroos y Luka Modric, Ancelotti afirma que nada ha cambiado esta temporada, reivindicando el fundamental papel que tendrán ambos esta temporada: "Nada cambia en los partidos porque siguen siendo jugadores con unos conocimientos y experiencia que nadie tiene. En nuestra plantilla son un ejemplo. Han aportado mucho y la harán esta temporada. Si la pregunta es cuántos minutos van a jugar, no lo sé. Van a ser protagonistas como en los años anteriores y teniendo en cuenta la competencia que tienen. Los jóvenes progresan muy bien y si es así es porque tienen la oportunidad de observar a Kroos y Modric".

Ancelotti puso por las nubes a Nico Paz, el único canterano de campo que está realizando la pretemporada con el primer equipo: "Tiene mucho talento y es muy joven. Él parece un jugador del primer equipo. No queremos meterle presión porque tiene que mejorar, pero la calidad la tiene para jugar en el Real Madrid en el futuro".

Por último apuntó que no le sorprende nada la queja del PSG sobre el supuesto acuerdo que desde París aseguran que tiene Kylian Mbappé con el Real Madrid para 2024 y que sopesan denunciar: "No sé sobre este asunto y yo no entro. Es algo político en lo que yo no entro. Yo dejo lo político".