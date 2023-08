Ansu Fati podría tener los días contados en el FC Barcelona. El delantero internacional español, de 20 años, apenas cuenta para el técnico Xavi Hernández, que el pasado domingo, en el estreno liguero contra el Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez (0-0), apostó por Ez Abde y el jovencísimo Lamine Yamal como cambios en la delantera por delante del propio Ansu, que entró en el minuto 79 en sustitución de Pedri.

Xavi ya le ha transmitido a Ansu Fati que cuenta con él en el primer equipo, pero el jugador percibe que no es así y no descarta cambiar de aires. En este sentido, el diario As señala este miércoles que el delantero ya ha transmitido a su entorno que inicie los movimientos para buscar equipo, debido a las malas sensaciones con las que el jugador ha comenzado la temporada.

Ansu se había tomado la pretemporada como un banco de pruebas para intentar convencer a Xavi de que puede ser titular indiscutible, pero pese al gol que logró ante el Milan en el amistoso disputado en Estados Unidos y ante el Tottenham, en el Trofeo Gamper, el delantero no las tiene todas consigo.

Cabe destacar que Ansu Fati todavía tiene contrato con el Barcelona hasta el 30 de junio de 2027, con una cláusula de rescisión de 1.000 millones de euros.