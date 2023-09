Rubiales salva la cabeza: el TAD rebaja el beso a falta de decoro y el CSD no puede suspenderle

El Tribunal Administrativo del Deporte ha decidido calificar de falta grave el beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso en la entrega de medallas de la final del Mundial. Este hecho provoca que el CSD no pueda suspender como presidente de la Federación a Rubiales, puesto que para poner en marcha dicho mecanismo se requería que el TAD considerase el acto como falta muy grave. Se esperaba que el TAD considerara la acción como muy grave por lo que Rubiales sería sancionado de inmediato.

Esta decisión es independiente de la investigación abierta por FIFA, que sí ha decidido suspender de forma provisional a Rubiales mientras investiga los hechos. Debido a esa decisión de FIFA, Rubiales no se encuentra ahora mismo al frente de la RFEF, puesto que ni él ha dimitido ni el CSD podrá suspenderle de forma provisional como esperaba el Gobierno.

Además, debido a la resolución del TAD, la futura sanción máxima de inhabilitación a la que se enfrenta Rubiales, en el caso de que la hubiera, sería de dos años.

Las feministas rabian con la decisión del TAD

Un grupo de feministas ha vuelto a congregarse durante la tarde de este viernes en Madrid para protestar contra la decisión del TAD al grito de "sin heridita también es agresión". La portavoz de la plataforma convocante, ‘Libres y Combativas’, ha calificado de "una vergüenza" el hecho de que finalmente el beso de Rubiales a Hermoso se considere "falta grave" y no "muy grave".

"Cuando creíamos que no podíamos sentir más vergüenza, ha salido el TAD diciendo que no encuentra que haya sido abuso de poder por parte de Rubiales a Jenni Hermoso. Hemos salido a decir que estamos hartas, que se acabó, que es algo que no podemos soportar más", ha asegurado.