Paco Belmonte, presidente del Cartagena, dio la cara junto a su director deportivo, Manolo Sánchez Breis, para analizar el movido periodo de fichajes. Belmonte se dirigió a los medios de comunicación para abordar tanto temas deporticos, como económicos y habló de las polémicas rescisiones que le obligaron a acudir al mercado a toda prisa a última hora para cubrir bajas inesperadas.

Belmonte y Breis señalaron como culpable la restricción de 1,1 millones de euros impuesta por LaLiga que obligó al club a abrocharse el cinturón a la hora de armar un plantel casi nuevo con mucho menos dinero que en temporadas anteriores. El manido límite salarial maniató a una directiva que vio como la afición se indignaba por un mercado de fichajes bastante peculiar.

Belmonte, ante las feroces críticas por parte de la prensa local, en las que incluso se apuntó a que lo que buscaba el presidente del Cartagena era hacer caja para vender al mejor postor el club, terminó protagonizando una de las ruedas de prensa más surrealistas que se recuerdan de los últimos años.

El presidente del Cartagena se queja de que no todos reman en la misma dirección a pesar de los esfuerzos que la directiva actual lleva haciendo años para intentar lograr el ascenso a Primera División, de un equipo que hasta hace muy poco navegaba sin rumbo por la categoría de bronce del fútbol español.

😳 Vaya rajada de Paco Belmonte, presidente del Cartagena... "Esto ha costado mucho trabajo, es muy jodido como para luego leer tonterías a payasos. Luego van de amigos por la calle. Son unos payasos y unos idiotas" pic.twitter.com/Og4AvFQfNv — BeSoccer (@besoccer_ES) September 6, 2023

Al ser preguntado sobre las ofertas para una posible venta del club, Belmonte estalló: "Esto es una empresa privada y si nadie la compra seguirá funcionando. Esto no es que se vayan ¿Qué se vaya quién? Campeón. Vosotros no sabéis lo duro que es recibir un mensaje de una persona que conoces desde hace 35 años. Si no sintiera esto como mío estaría en mi casa. Luego tenemos que leer a tres payasos por ahí diciendo no sé qué y no sé cuánto. Vete a tu casa, payaso. Y luego me ven por los bares y me saludan. Payaso, eso es lo que eres, idiota".

Belmonte protagonizó un enganchón en las redes sociales en los últimos días con Datkovik, jugador que rescindió su contrato y se marchó al Albacete con la liga ya comenzada a pesar de ser uno de los puntales del equipo y favorito de la afición. Su salida generó un auténtico terremoto, en el club sostienen que fue por petición propia, mientras el central croata da una versión totalmente opuesta asegurando que ya en mayo el club le pidió que se fuera para "aliviar gastos" y aseguró que la directiva actual "no tenía honor". Estas palabras hirvieron la sangre del presidente que saltó para apuntar, desde su cuenta personal de ‘X’ que " Al Cartagena no lo vuelvas a poner en tu boca y no te equivoques ni un pelo con tus palabras".

Paco Belmonte sobre la salida de Datkovic: "Nos han tenido cogidos por los huevos hasta el final". Aquí toda la explicación sobre el tema. pic.twitter.com/HRqBxIUWhg — Mario Jiménez (@MarioJimenezB_) September 5, 2023

En rueda de prensa Paco asegura que no se arrepiente: "Soy muy efusivo. Para sacar a un equipo de la mierda en ocho años y hacer el mejor equipo de la historia hay que ser muy efusivo. Y para mandar un mensaje en Twitter, también. Si me tengo que pelear con alguien para defender este escudo lo voy a hacer, sea político, periodista, jugador o entrenador. Sea o no acertado. Datkovic me tocó las pelotas y respondí efusivamente. ¿Acertadamente? Igual no. Igual lo pienso tres veces y no lo hago".

Las aguas bajan turbias por el Cartagonova tras un mercado estival lleno de sinsabores y el inicio de temporada no ayuda: el Cartagena suma un único triunfo en los cuatro partidos disputados.