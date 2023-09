Simeone y Pep Guardiola regalan talento a un Barça que hunde a un Betis blandísimo

Xavi Hernández no sé si cree en los Reyes Magos, pero desde luego debería agradecer eternamente al Atlético de Madrid, con el Cholo Simeone a la cabeza, y al Manchester City, con Pep Guardiola como máximo exponente, los regalos en forma de cesiones que le han traído al final del mercado estival. Los Joaos, Félix y Cancelo, elevan la calidad de un equipo que este sábado se dio un festín ante un Betis con mucho talento arriba -aunque les sigue penalizando jugar sin un Borja Iglesias más preocupado de los telares externos que de ponerse a tono, pero que atrás es una auténtica banda.

Joao Félix, jugando liberado por detrás de Lewandowski, fue el mejor del partido. El luso participó de todas las jugadas de ataque, marcó el primer tanto del encuentro y facilitó el segundo con una maniobra llena de clase dejando pasar el balón por debajo de sus piernas. Qué sorpresa, dirán algunos. Hombre, si le das el contexto donde pueda brillar y confianza, como le está dando Hernández, es mucho más fácil que un talento descomunal como es el portugués, brille.

Por su parte Joao Cancelo es un salto espectacular de nivel para este Barcelona. No olvidemos que los azulgranas han jugado estos últimos años con jugadores como Mingueza -más malo que la carne del pescuezo-, Dest o el parche Sergi Roberto como laterales derechos. El portugués, un cuchillo jamonero por banda y también por posiciones interiores, es un salto de calidad enorme a precio de saldo y hoy culminó su excelso partido con un golazo. Pep no dormía demasiado bien por las noches tras el atraco a mano armada que le hizo al equipo de sus amores con la venta por 55 kilazos de Ferran Torres. Un Ferran Torres que hizo un partido discreto, pero antes de ser sustituido, y con la ayuda de un portero debutante en primera -Fran Vietes,, canterano del Celta que juega en Sequnda RFEF con el Betis B que salió en el descanso por la lesión de Rui Silva al estar ausente Bravo, no coloca bien la barrera, protegiendo el palo exterior- marcó su tercer gol en tres partidos y sigue inflando el globo -ya se pinchará-.

La blandura del Betis hizo que Robert Lewandowski marcara y recuperara confianza. Se le vio fino y rápido al killer polaco. Yamal fue otro de los que dejó, de nuevo, detalles en los pocos minutos que jugó. Talentazo natural el que tiene entre manos el Barcelona, veremos como lo hornea y Raphinha, que entró desde el banquillo, se sumó también a la fiesta con un buen disparo desde fuera del área.

El Barcelona coge confianza con una manita, demuestra que ha dado un salto de calidad con la llegada de los últimos fichajes, pero no olvidemos que hoy enfrente tuvo a un equipo que llegaba roto en la parte de atrás -salida de última hora con destino a Arabia de Luis Felipe, lesiones de Ruibal y Sabaly-, y que dio muchísimas facilidades a los de Xavi. Habrá que esperar a las próximas citas para ver si la mejora evidente del juego es una realidad o un espejismo. Mimbres, desde luego, tiene Xavi ‘el Jardinero’ Hernández, para realizar una buena obra.