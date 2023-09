El tremendo palo de Rafa Benítez a Javier Tebas por la "increíble" ausencia de una herramienta

Rafa Benítez vivió en sus propias carnes la ausencia incompresible de una herramienta en nuestra Liga. Mucho se ha hablado de la falta de la tecnología de gol, presente en la Premier, para evitar los míticos goles fantasma. El Celta, que perdió este sábado contra el Mallorca por 0-1 tras fallar innumerables ocasiones de gol, se puso por delante mediada la segunda parte con un tanto fantasma de Bamba.

Gol parece, pero gol no es. El remate de Bamba no entró por completo. #LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/sn4yp11mJq — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) September 16, 2023

El colegiado del partido, Munuera Montero, dio por válido el tanto y todos los jugadores olívicos fueron a abrazar al extremo franco marfileño. Sin embargo desde el VAR no podían asegurar con algunas de las tomas que el balón cruzara por completo la línea de gol, por lo que el tanto fue bien anulado. El partido se reanudó con el esférico en pies del portero del Mallorca, Rajkovic -el serbio hizo cuatro paradas impresionantes- y en los últimos minutos el conjunto bermellón marcó el 0-1 por obra de Muriqi y se llevó los tres puntos.

Tras el encuentro, Rafa explotó en rueda de prensa. No se podía creer la ausencia de esa tecnología de gol tan necesaria para evitar este tipo de situaciones.

Rafa Benítez opina del gol anulado al Celta. 💬"No podía pensar que la liga española no tenía la tecnología. Me parece increíble que la liga española no tenga eso, que lo debe tener cualquier liga seria con cierto nivel". pic.twitter.com/wPka1wzoSQ — Relevo (@relevo) September 16, 2023

El madrileño tachó de "increíble y sorprendente» que no se disponga de esta herramienta, que debe haber «en cualquier liga seria, de cierto nivel", defiende. "Igual estoy acostumbrado a otro nivel. Daba por hecho que había esa tecnología. He visto la foto, parece que puede haber unos milímetros. Pero me has quitado ese rechace en el área".

Rafa Benítez sobre a acción de Bamba no @RCCelta @RCD_Mallorca 🎙️ "Quedo alucinado cando me din que non teñen tecnoloxía de gol"

🎙️ "Igual estou acostumado a outro nivel. Paréceme sorprendente"

🎙️ "É mellor gastar o diñeiro niso e non ver como pon un xogador os pantalóns" pic.twitter.com/5ZRI4piGjm — En Xogo tvG2 (@EnXogo_tvG2) September 16, 2023

Rafa estaba indignado: "No me sirve que entre la cámara al vestuario y me haga un plano y me des un gol o no porque la tecnología puede ser más o menos cara. Y lo digo con gran satisfacción del partido que ha hecho mi equipo" .

Rafa Benitez está impartiendo cátedra en rueda de prensa últimamente pic.twitter.com/hsyiucaJg6 — Martín (@martinminan_) September 17, 2023

Para Benítez no es comprensible que se ponga como excusa el alto coste de la tecnología de gol si queremos ser una liga puntera, porque este tipo de situaciones pueden decidir un campeonato o un descenso de categoría: "Que un equipo que pierda y descienda afecta a una ciudad entera... ¿Cuánto vale eso? Arrastras a toda una ciudad, pregunta a los equipos grandes que llevan años en Segunda y no suben. ¿Cuánto cuesta la tecnología para que una jugada de gol cambie que desciendas o no?". Y lamentó que esto ocurra "en una liga que supuestamente era de las estrellas y no sé qué".

El VAR entró de oficio para anularle a Larsen el gol contra el Madrid. Aportó humo. No alertó luego, en el penalti, que Villar tocó primero el balón. No concedió el gol a Bamba porque no tiene tecnología. Y no percibió como penalti esto de Dani Rodriguez. pic.twitter.com/DfmHvcevFM — Pablo Carballo (@pablo_carba) September 17, 2023

El colmo del infortunio del Celta fue ver como Munuera Montero, a un metro de la acción, pasa por alto una jugada en la que Dani Rodríguez agarra por el cuello al propio Bamba dentro del área y lo derriba. El VAR tampoco entra en un tontísimo, pero también clarísimo penalti se va al limbo con 0-0 en el marcados.

Vale la pena SOLO ESCUCHARLO👊 El palo de Rafa Benitez directo al menton de Javier Tebas es epico, la liga de españa esta lejos de competir con la Premier League, clubes cada dia mas debiles, talento jovenes fichando para otra liga y con eso quieren meter camaras en el vestuario pic.twitter.com/np7mBbyocJ — Chat Blaugrana (@chat_blaugrana) August 24, 2023

Benítez, que habla siempre muy claro, está sentado cátedra últimamente en las ruedas de prensa, precisando aspectos en los que la Liga podría mejorar para ser más competitiva. Este sábado fue sobre la tecnología de gol y anteriormente expresaba su opinión sobre el control financiero extremo que lleva a cabo La Liga y que penaliza a los equipos que hacen las cosas bien.