La inesperada llamada que lo cambió todo y provocó la dimisión inmediata de Luis Rubiales

Luis Rubiales no pensaba dimitir como presidente de la Real Federación Española de Fútbol y tampoco de su cargo como vicepresidente de la UEFA, puestos por los que se embolsaba 250.000 euros sin contar las famosas dietas. Lo repitió en público y en privado en varias ocasiones, pero como pública este domingo el diario ‘Marca’, todo cambió con una llamada.

La clave estaba en que el organismo con sede en Nyon se había mantenido al margen en este asunto, al contrario que la FIFA, que sí le había inhabilitado. Rubiales tenía asumido que no iba a seguir en la RFEF, pero confiaba mantenerse en la UEFA, como pasaba con otros dirigentes destituidos en sus países.

La llamada telefónica del presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, hizo saltar por los aires las esperanzas y los planes de Rubiales. "O dimites o te ceso", le espetó Ceferín. Desde la UEFA se consideraba el caso de Rubiales muy diferente al de otros miembros que perdieron su trabajo en sus respectivas federaciones nacionales, pero se les mantuvo en su cargo en la UEFA. El de Rubiales era un tema que no se podía estirar más y Ceferín tomó cartas en el asunto. Rubiales, abatido, optó por presentar su dimisión fulminante y en la sede de la UEFA ya no queda ni rastro -han retirado todas sus fotos- del ex presidente de la Federación Española de Fútbol.