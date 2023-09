Ceferin pone el grito en el cielo por el 'Caso Rubiales': "Cuando leo que el beso es un delito grave..."

Pocas veces se ha visto al presidente de la UEFA Aleksander Ceferin, hablar tan claro en una asunto como lo hace con el tema Rubiales. Recordemos que su participación fue clave para que Luis cambiará su decisión y finalmente presentara su dimisión.

Ceferin no se escondió y considera que el asunto se ha ido de las manos, le quita, como abogado penalista que es, peso a nivel penal al beso supuestamente no consentido de Luis Rubiales, expresidente de la RFEF, a Jennifer Hermoso, internacional y campeona del Mundo con España, en la celebración tras convertirse en campeonas del Mundo ante Inglaterra en Australia.

Ceferin se refirió primero a la dimisión de Rubiales y al papel que jugó en su cambio de postura: "Rubiales y yo hablamos varias veces. Su acción fue inapropiada e imprudente, al final no pudo ganar esta batalla. No podía quedarse. Hablamos varias veces y mi opinión fue que es mejor para la federación española que dimita. Sin embargo, no puedo decir cuán decisivo fue mi consejo", aseguró quitando peso a su intervención en este caso.

Sobre las medidas a tomar, el presidente de la UEFA se mostró muy claro, afirmando que el caso Rubiales había sido inflado por la prensa y utilizado como herramienta política:" Lo que hizo Rubiales fue, como dije, inapropiado e imprudente. Pero cuando leo que es un delito grave... Me hierbe la sangre. Como abogado penalista, eso me parece completamente ilógico. Ustedes, los periodistas, junto a los intereses políticos, llevaron esta historia a este nivel. El aspecto femenino es importante en todos los negocios. Tengo tres hijas y esposa, casi necesitaría un cupo masculino en casa (risas). Por un lado, necesitamos absolutamente más mujeres en el fútbol, pero, por otro, "encontrarlas" ni siquiera es fácil", afirmó.

Por último, Aleksander aseguró que era necesario realizar un código de conducta: "Hablamos principalmente sobre el hecho de que necesitamos crear un código de conducta que establezca claramente los límites del comportamiento aceptable y determine las consecuencias cuando se cruza la línea", explicó como instrucción a llevar a cabo.