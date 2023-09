El recadito de Joao Félix al Atlético y al Cholo Simeone

Joao Félix ha encontrado su hábitat perfecto en el F.C. Barcelona. El luso está destapando el tarro de las esencias en sus primeros partidos con el conjunto azulgrana. Xavi ha sabido encontrarle el sitio, con libertad de movimientos por detrás de Lewandowski, y Joao está respondiendo. La calidad siempre estuvo ahí, pero a Félix le faltaba confianza, compromiso y regularidad.

La confianza se la está dando su actual entrenador, algo que en el Atlético no sucedía, el compromiso lo está mostrando dejándose el alma en la presión, ahora falta ver si será capaz de mantener la regularidad y este nivel ante defensas y equipos top. Otra de las claves del cambio es el estilo del Barça. El tipo de juego de los de Xavi le viene como anillo al dedo. Con Simeone, jugando a 50 metros de porteria, su talento lo tenía más complicado para brillar.

El inicio del portugués en el Barcelona está siendo fulgurante. Dejando destellos en LaLiga, brillando también en la Champions League. Tres goles en dos partidos. El luso tenía claro, tras el encuentro ante el Amberes, que ahora lo complicado es seguir a ese ritmo. "Lo más difícil ahora es mantener el nivel", decía.

En una entrevista concedida a Mundo Deportivo, Joao Félix habla de su llegada al Barcelona. El portugués asegura que deseaba jugar en el equipo azulgrana y que ha hecho un esfuerzo para estar allí. "Renuncié a una cantidad significativa de dinero de mi sueldo. Pero necesitaba cambiar, necesitaba ir para un sitio en que pudiese practicar mi fútbol".

Sobre lo que le dice Xavi que tiene que hacer en el terreno de juego, afirma: "Claro que me pide cuestiones tácticas pero sobre todo que disfrute, que me divierta".

Por último lanza un aviso a navegantes con recadito incluido al Cholo Simeone: "Quien está mal se tiene que cambiar de sitio. Lo he hecho antes para el Chelsea y lo he hecho ahora para el Barcelona porque no estaba bien allí, no me adapté a las ideas del club y del entrenador. pero siempre intenté hacerlo lo mejor que podía".