El misterioso y desafiante mensaje de Al Khelaifi sobre el futuro de Mbappé

Una vez reelegido por unanimidad como presidente de la European Club Association (ECA), la organización que aglutina a los equipos europeos, Nasser Al Khelaïfi sigue cargando duramente, en cada ocasión que tiene, contra la Superliga Europea.

En una entrevista al medio polaco 'Meczyki', el catarí, presidente del PSG, volvió a referirse al proyecto de la Superliga como "una broma", a la vez que vuelve a avisar a Real Madrid y Barcelona que deben salir del fracasado proyecto cuanto antes y que la pelea ha quedado reducida a una lucha entre estos dos equipos.

"Estos propios clubes saben que nunca menciono sus nombres, ni siquiera en la junta directiva en un entorno más privado. Siempre les digo y les aconsejo que pueden regresar a ECA en cualquier momento. Únanse a la familia. Ellos son bienvenidos. La Juventus ya se ha retirado del proyecto de la Superliga y ellos deberían hacer lo mismo. Ellos no tienen otra opción. No estoy contra el Barcelona ni contra el Real Madrid. No voy a excluir a nadie. Estoy en contra del conflicto y la lucha. Me reuní con Joan Laporta y le dije lo mismo. Si quieren pelear, que se peleen entre sí. No perderemos más tiempo en esto. Tenemos nuestras propias cosas que hacer. Queremos desarrollarnos y la Superliga hoy es una broma. Estaba muerta antes de que fuera anunciada".

El presidente del PSG abre la puerta a disputar partidos de Champions fuera de Europa:

"Esto es algo a lo que la UEFA debería prestar atención. Actualmente, la normativa y el estatuto no nos permiten hacer esto, pero la UEFA está abierta al diálogo. Necesitamos pensar en esto. ¿Por qué no? Creo que Europa está segura en este sentido".

El catarí, que saca pecho por conseguir retener un año más a Kylian Mbappé, también dejó un recadito a navegantes sobre el futuro delantero galo: "Kylian Mbappé es jugador del PSG. Le encanta este club. Es un jugador fantástico. Es el mejor del mundo. ¡Estamos felices de tenerlo... y lo tendremos!".