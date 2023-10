Mucho se está hablando estos días sobre si a los entrenadores de los equipos grandes, como dijo el bueno de Jagoba Arrasate en la previa del duelo ante el Deportivo Alavés, los árbitros les permiten mucho más que al resto. Un buen debate en el que José Luis Mendilibar ha dado su opinión a la cara, de manera directa y sin querer. Sucedió en el duelo del viernes en Montjuic, en el partido que el Barcelona le ganó al Sevilla 1-0 con el tanto de Sergio Ramos en propia puerta.

Mendilibar le dice a Xavi en pleno partido: "Joder lo que ladras la hostia, cabrón"... Xavi, sorprendido, salta con un: "No hombre, Mendi, no me jodas tío", José Luis Mendilibar insiste:" Si yo hablo que hablas tu me han echado hace media hora", el entrenador del Barcelona intenta defenderse: "No hombro no, qué dices tío" y Mendi finiquita el tema con un "Hostia, te lo digo yo, ya te digo yo que sí".

😅😅😅 ''Si yo hablo lo que hablas tú, me han echado hace media hora...''. Xavi y Mendi.

Mendi y Xavi.#ElDíaDespués pic.twitter.com/43eBe6OCBP — El Día Después en Movistar Plus+ (@ElDiaDespues) October 2, 2023

Una retratada en toda regla del excelso entrenador vasco que refleja el sentir general de los entrenadores de la mayoría de equipos de la liga que sienten en su propia piel que se les concede un trato muy diferente a los de los equipos grandes, donde Simeone y Xavi Hernández se suelen llevar la palma con sus protestas en la banda en cada partido.