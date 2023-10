Francia descubre la verdadera cara de ogro de Luis Enrique: alucinan con su reacción en una entrevista

Luis Enrique empieza a sentir la presión en París. Su PSG no termina de carburar, la prensa aprieta y su carácter agrio comienza a florecer. Después de la goleada ante el Newcastle en Champions, y tras una victoria sufrida en Ligue 1 ante el Rennes, Luis Enrique fue entrevistado y saltó como un muelle cuando los periodistas le afearon el juego de su equipo.

En la entrevista con periodistas franceses y el exjugador Ludovic Giuly, Luis Enrique fue preguntado por el mal inicio de partido que habían realizado los suyos y este no se mordió la lengua.

"Tú solo vas a lo negativo, ¿eh? Es acojonante. Todas las entrevistas. Eres el tío más negativo de la historia del fútbol mundial. Un día ganamos 1-4 y me dijo que merecimos perder. El fútbol tiene cantidad de circunstancias... los jóvenes lo entienden todo, eres tú quien no lo entiende. Es lo que yo pienso cuando haces las preguntas pero no pasa nada", dijo Luis Enrique en un tono cabreado.

Después de eso, el periodista quiso rebajar la tensión pero Luis Enrique optó por dejar el micrófono en la mesa y, con una sonrisa, dejar plantados a los periodistas.

😱 El enfado de Luis Enrique con la prensa tras el partido del PSG ❌ "Tu siempre vas a lo negativo" 😡 "¡Es acoj.....!" 📹 @freeligue1 📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/Tjlx0Uj6Ma — El Partidazo de COPE (@partidazocope) October 8, 2023

En Francia comienzan a descubrir el verdadero carácter y la educación que lleva por bandera el señor Luis Enrique Martínez.