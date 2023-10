El recado envenenado de De Laurentiis, presidente del Nápoles, a Luis Enrique: "Menos mal que no vino"

El Nápoles, actual campeón de la Serie A, no atraviesa buenos momentos. En liga solo ha ganado 4 de los 8 partidos disputados y en la Champions perdió ante un Madrid muy superior en casa y ganó con mucha suerte en Braga. Las sensaciones no son buenas y su presidente, Aurelio di Laurentiis, de gatillo fácil apunta directamente al banquillo. Asegura, sin cortarse, que no está nada contento con Rudi García.

El técnico galo fue finalmente el elegido para sustituir en el cargo a un Sapalletti que dejó al Nápoles en todo lo alto para tomar las riendas de la selección italiana. El cásting para sustituirle fue amplio, como ha recordado el propio presidente del Nápoles, que ha dejado un recado envenenado a Luis Enrique.

"Llamé a varios entrenadores. Pregunté a Thiago Motta, pero no estaba dispuesto. Llamé a Luis Enrique y menos mal que se fue al PSG, mira los resultados que está haciendo. Ni siquiera me había convencido en las charlas que tuvimos durante tres días. Llamé a bastantes".

De Laurentiis no se corta a la hora de valorar el trabajo del técnico finalmente escogido, Rudi García al que manda un serio aviso, o reacciona o le pondrá pronto de patitas en la calle: "Cuando fichas un entrenador que ya no conoce el fútbol italiano... tal vez esté pasando apuros, a cualquier otro le habría pasado. Lo estoy pasando mal con él. Soy un empresario, tengo el deber de interesarme por mi negocio. Tomaré las decisiones más adecuadas cuando llegue el momento".

Por último hablo sobre la negativa de su equipo a jugar la Supercopa en Arabia: "Quien quiera ir a Arabia a jugar la Supercopa es un idiota. ¿Has visto lo que está pasando en Israel? Podría haber un bloqueo aéreo en esos territorios. Todo esto, ¿para qué? ¿Ganar unos cuantos millones más? ¡Hagámoslo en el Olímpico! No estoy boicoteando: solo dije que tengan cuidado".