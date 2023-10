Takefusa Kubo está siendo, por derecho propio, una de las grandes estrellas de la liga. El japonés brilla con luz propia en este arranque de temporada y levanta mucha expectación sobre su futuro.

Kubo, al que el Real Madrid de la mano de Juni Calafat y su equipo, birlaron a todos los grandes de Europa por un precio de ganga -llegó gratis, aunque el Madrid abonó 2 millones como compensación al Tokio, fue traspasado a la Real Sociedad en el verano de 2022 por 6 millones de euros.

Mucho se habló por aquel entonces sobre el tanto por ciento de sus derechos que se quedaba el Real Madrid, incluso de una posible opción de recompra. Aperribay deja claro cómo es el contrato del japonés: "El 100% de los derechos los tiene la Real. Si vendes al jugador, el Madrid tiene aproximadamente el 50% de la plusvalía de la venta. La voluntad de vender o no es de la Real. Y la de hacer un nuevo contrato va a depender de que Take logre los objetivos individuales y colectivos. Ojalá que Take se quede muchísimos años en el club, así lo deseo y así lo espero".

Según el presidente de la Real, el Madrid solo dispone del 50% de la plusvalía de una futura venta de Kubo, esto se traduce en que el conjunto merengue se llevaría la mitad del dinero de la venta del nipón descontando los 6 millones que le costó a la Real su traspaso. Por ejemplo, si el día de mañana el conjunto Txuri Urdin vende a Takefusa al Arsenal por 30 millones de euros, el Madrid se llevaría 12 (30 del precio total del traspaso-6 millones que pagó la Real por él/2).

El Real Madrid no dispone de ninguna cláusula de recompra, no posee el 50% de sus derechos ni tampoco tiene derecho de tanteo, pero Aperribay es consciente que los merengues siempre suponen un peligro para los equipos que tienen buenos futbolistas: "El Madrid es un gran club y el peligro siempre existe, porque hay clubes en los que los jugadores quieren jugar. Vamos a ver si convertimos a la Real en un gran club y los grandes jugadores se quieren quedar aquí".