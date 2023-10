Del Nido carga con dureza contra el Madrid por los vídeos contra los árbitros

Los vídeos de Real Madrid TV marcando los errores arbitrales cometidos por los colegiados que le van a arbitrar en cada jornada están levantando ampollas en los rivales. En esta ocasión ha sido el vicepresidente primero del Sevilla, Del Nido Jr, el que ha levantado la voz cargando con dureza contra el conjunto merengue:

"Lo primero, que estamos en contra de que el Real Madrid tome esas medidas a través de Real Madrid Televisión. Los árbitros claro que se equivocan, como se equivocan todos. Y nosotros lo que tenemos que hacer es ayudarles. Además, a un club de la categoría del Real Madrid no le pega a hacer ese tipo de situaciones que buscan presionar al estamento arbitral", dijo Del Nido, que pidió al Madrid que ayudará un poco más al resto de clubes.

"Yo desde aquí pido al Real Madrid que reflexione, que deje de realizar ese tipo de acciones que no son buenas para la competición y, por otro lado, que deje de estar siempre en frente de los clubes en todas las decisiones que se toman, intentando potenciar el crecimiento de LaLiga y de los clubes de los que la conformamos. El Madrid, por su grandeza, debería liderar junto al resto de clubes el crecimiento de la competición y no estar siempre enfrentado a todos los clubes cada vez que se tome una buena decisión para LaLiga. Lo hablamos en los palcos y en las asambleas de LaLiga y espero que recapaciten y estén con nosotros, no siempre en contra de nosotros".