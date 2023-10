Gaspart sigue muy dolido con Florentino Pérez: "¿Quiere que nos pongamos de rodillas?"

Joan Gaspart está obsesionado con Florentino Pérez. Tras asegurar que le había fallado mucho como por su ausencia en el Clásico de este sábado, el ex presidente del Barcelona ha vuelto a opinar sobre la negativa de Pérez a viajar a la Ciudad Codal tras los insultos de un directivo de Joan Laporta a Vinicius.

"Espero que Florentino vaya al Clásico. Salvo que me explique la razón por la que no viene. Cuando alguien se siente ofendido, pero recibe las disculpas, ¿qué más quiere que nos pongamos de rodillas?", afirmó Joan Gaspart sobre la ausencia de Florentino Pérez en el palco del Olímpico de Montjuic en el Clásico.

Pérez, curiosamente, tenía decidido acudir al palco a pesar del vergonzoso caso Negreira. Esa decisión junto con el abrazo de su mano derecha, José Ángel Sánchez a Joan Laporta, levantaron ampollas en una gran parte de la afición merengue.

"Jamás falté a un Clásico porque representaba al Barça, a pesar de que recibía avisos de la Policía de que debía tener cuidado porque se me quería apedrear. Si hubiese sido un socio corriente, igual no habría ido", afirmó Joan Gaspart en una entrevista concedida a El Larguero.

Gaspart se pronunció sobre el polémico mensaje en redes sociales de Miquel Camps, el directivo de Joan Laporta que atacó a Vinicius, y asegura que no es motivo suficiente para no acudir al palco: "No me ha gustado el tuit, pero yo mismo me he equivocado muchas veces y he dicho bastantes barbaridades sobre Figo, por ejemplo. Esa no es razón para no ir al Clásico. Si la única razón para faltar al Clásico es un tuit, la verdad es que Florentino me está defraudando. No sé cuál será la solución para que él venga a Montjuic".