Ilkay Gundogan fue muy crítico este sábado en la zona mixta del Estadio Olímpico Lluís Companys, minutos después de perder el Clásico ante el Real Madrid (1-2), con unas declaraciones que van a traer cola en el barcelonismo.

El centrocampista alemán, que fue el encargado de abrir pronto el marcador en Montjuic —antes de que Jude Bellingham firmara un doblete con el que los blancos voltearan el luminoso para terminar llevándose los tres puntos—, apunta directamente al vestuario del Barça por no reaccionar ante la adversidad.

🎙️ "No vine aquí para perder este tipo de partidos"

💭 "Me gustaría ver más enfado y decepción. Y esto es parte del problema.

"Después de un partido tan importante y un resultado innecesario me gustaría ver más enfado y decepción. Y esto es parte del problema, tienen que aflorar más emociones cuando pierdes", dice el exjugador del Manchester City porque, en su opinión, "esto luego se traslada al campo".

Aunque se pueden ver en el vídeo, recogemos íntegras las declaraciones de Gundogan, que han sido aplaudidas por muchos aficionados culés pero también criticadas por otros.

"Quiero ser honesto pero sin pasarme porque no quiero decir algo que no debería. Vengo del vestuario y obviamente la gente está decepcionada, pero después de un partido tan importante y un resultado innecesario me gustaría ver más enfado y decepción.

Y esto es parte del problema. Tienen que aflorar más emociones cuando pierdes. Cuando sabes que puedes jugar mejor y hacerlo mejor en ciertas situaciones, y no reaccionas... esto luego se traslada al campo.

Tenemos que dar un paso muy grande en este aspecto porque, si no, el Real Madrid o incluso el Girona se van a escapar.

No vine aquí para perder este tipo de partidos o permitir que se abran estas brechas. Yo también tengo responsabilidad como jugador veterano para no permitir que el equipo deje que pasen estas cosas. Necesitamos resistencia".