El sobrecogedor relato de Camarasa sobre sus problemas de salud mental: "No me entraba el aire"

Víctor Camarasa ha pasado por un auténtico infierno que solo él conoce. En septiembre, cuando la situación era ya insostenible, saltaba la noticia: el centrocampista estaría al margen del equipo por "tiempo indeterminado" para "cuidar de su salud mental".

Camarasa comienza a ver la luz al final del túnel y ya se ha reincorporado a la dinámica del equipo carbayón un mes después de tener que parar. El trabajo de los psicólogos ha sido increíblemente eficiente y el ex canterano del Levante destapa en Movistar+ el tremendo mal trago por el que ha pasado:

Camarasa habla del momento en el que comenzaron los problemas: "Esto empezó en pretemporada, cuando me invadieron pensamientos de desilusión, de no tener ganas. Llegaba a entrenar como si estuviera muerto... Simplemente quería echarme a dormir y que pasara otro día".

Al principio no le dio mayor importancia: "Yo pensaba que podía, que podía… y finalmente no pude, por mucho que hiciera cien cosas bien, por una que hiciera mal, esa era la que no podía sacar de mi cabeza".

Empezó a darse cuenta del problema que tenía cuando recibió la visita de su mejor amigo antes del derbi. Fue cuando se derrumbó. "Me dio un ataque de ansiedad y simplemente no me entraba el aire". No se atrevía a contar su verdadero problema, por lo que se inventaba lesiones: "Me daba apuro decir: 'oye, es que no puedo".

Afortunadamente, empujado por los suyos, decidió acudir a un profesional de la salud mental: "Me dijo que, obviamente, tenía un problema y que tenía que parar sí o sí".

Llegó el comunicado del Oviedo y se puso con lo psicólogos y los psiquiatras manos a la obra: "Tomé y estoy tomando medicación para estar más tranquilo y no darle vueltas a las cosas"

El fútbol, parte esencial de su vida, pasaba completamente a un segundo plano: "El fútbol es una parte muy importante de mi vida, pero no te vale para nada si no eres feliz. No estar tan enfocado en el fútbol me ayudó", admite.

El pasado 7 de octubre volvió a los terrenos de juego: "Ahora mismo vuelvo a disfrutar de lo que más me gusta. Tuve que parar para volver a conectar todos los cables de la mente y volver a estar bien. Ahora soy feliz. Esto es un proceso y no creo que esté curado del todo. Siempre puede haber una recaída".

