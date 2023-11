Paco López muestra su cara más iracunda: habla de conspiración contra el Granada y se pelea con un periodista

Tremenda rajada del entrenador del Granada, Paco López, tras la derrota de su equipo contra el Valencia en Mestalla (1-0), en un partido que se decidió por un penalti muy polémico, transformado por Pepelu, tras un manotazo de Torrente a Hugo Duro que García Verdura consideró punible.

El entrenador de Silla no comprendió ni esta decisión ni la de perdonar la expulsión a Gabriel Paulista, hablando incluso de una conspiración contra el Granada. "Me voy con la cara que se te queda cuando sabes que el partido ha sido igualadísimo en todo menos en las decisiones arbitrales", empezó asegurando Paco López, que incidió en esta misma idea en los micrófonos de DAZN.

"Hemos plantado cara al Valencia, pero ha habido dos jugadas decisivas: una, el penalti por teatro de Hugo Duro, hay que decirlo como es; y luego una entrada con los dos pies por delante de Paulista que tenía que haber sido roja. Por mucho menos nos expulsaron a Boyé, pero este árbitro del VAR parece que tiene algo contra nosotros", dijo en referencia al madrileño Del Cerro Grande.

🗣️ "Un penalti por un teatro de Hugo Duro, una entrada que es roja directa a Paulista... El señor que está en el VAR es reincidente con nosotros y creo que se lo tiene que hacer mirar" Paco López y su valoración en DAZN tras el Valencia vs Granada 🔊#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/o4b43Mojca — DAZN España (@DAZN_ES) November 5, 2023

Paco López pasó entonces a denunciar una conspiración contra su equipo: "Igual el Granada le debe algo a alguien porque ya no es la primera vez. Yo creo en las dinámicas del fútbol y pienso que a nosotros nos están queriendo hundir por lo que sea, porque nunca nos dejan levantarnos. No es el primer partido que nos pasa algo así. Creo que es el momento de que algunos se lo hagan mirar porque es grave".

También se refirió al incidente que tuvo con Hugo Duro cuando terminó la primera parte rumbo a vestuarios, asegurando que "es un buen futbolista pero debe cuidar las formas y debe tener respeto a un entrenador con experiencia y de una edad como yo".

🗣️ "Es un chico que es buen futbolista, pero debe cuidar las formas y tiene que tener respeto con los entrenadores rivales. Le deben hacer ver que debe cuidar las formas" Paco López, sobre su momento de tensión con Hugo Duro en el micrófono de DAZN#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/JRXs2Sn9DV — DAZN España (@DAZN_ES) November 5, 2023

A continuación se peleó con el periodista de DAZN, al que le recriminó con dureza que le preguntara si teme por su puesto tras la derrota en Mestalla: "No me jodas. ¿En serio que me puedes hacer esa pregunta? ¿Eso me preguntas, si temo por mi puesto?".

El periodista respondió que era una pregunta lógica por la marcha del equipo y López se encendió aún más. "¿Puedes tener un poco de consideración y de respeto por mí? Tengo la confianza de todo el mundo y no podemos estar así cada vez que perdemos. No temo absolutamente nada. Creo que a nadie le gusta que le quiten su puesto de trabajo e incidir en este tema no lo entiendo", espetó Paco López, que indicó que en situaciones como esta "se deben medir mejor las preguntas".