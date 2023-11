Florentino Pérez pasa al ataque y no deja títere con cabeza: Tebas, Laporta, Superliga, árbitros y Caso Negreira

Tras un vídeo homenaje en el que se recordó al gran Amancio Amaro -leyenda del madridismo que falleció el 23 de febrero de este año- y después de repasar lo sucedido la temporada pasada, Florentino Pérez pasó al ataque. Tocó todos los temas calientes.

Primero contra el estamento arbitral y el VAR: "En España la situación es muy preocupante con asuntos tan delicados como el arbitraje. No hablaré de la Federación que está en proceso de regeneración, pero debe cambiar ya. Nadie sabe muy bien quiénes trazan las líneas del VAR, por qué no vemos la imagen completa del fuera de juego. Confío en que actúe el Gobierno para regenerar las estructuras del sistema arbitral. La credibilidad de nuestras competiciones está muy deteriorada".

Florentino Pérez: "Devemos regenerar o sistema de arbitragem do nosso país de uma vez por todas. Ninguém sabe muito bem quem traça as linhas do VAR e como as traça. Ninguém entende porque não vemos a imagem completa, nem o momento exato do passe..."pic.twitter.com/RK6RKnhPgt — Portal Blanco (@PortaIBlanco) November 11, 2023

Pérez disparo contra la UEFA por su negativa a la Superliga

"El fútbol vive un problema institucional muy grave. O reaccionamos o El fútbol europeo no pertenece a la UEFA, ni el español a nadie, es de todos. La Superliga es más necesaria que nunca. Los clubes son los que deben dirigir todo e imponer unas reglas que todos cumplan. No pueden estar los clubes estados que pierden cientos de millones. Necesitamos unas normas para todos. El proyecto de la Superliga no quiere acabar con los campeonatos nacionales. Solo queremos mejorar y fortalecer el fútbol. Será una competición meritocrática. Ahora quieren cambiar la Champions con otro torneo con más partidos y menos dinero, que nadie entiende. De 360 millones se ha pasado a 320 millones de euros por la venta del nuevo modelo de competición de la Champions. Nos alejará más de los aficionados más jóvenes. Es el que mejor se adapta a la gestión de la UEFA y que se rige por los intereses de sus gestores y no de los aficionados o los clubes. Solo les interesa mantener ese sistema de gobernanza. No hay transparencia y no luchan contra otros deportes cada vez más cerca de los jóvenes. No quieren evolucionar. No conviven con las nuevas tecnologías. Los clubes de fútbol ya hemos sido superados por los clubes de deportes norteamericanos. Algo bien harán ellos y nosotros muy mal".

⚪️ Florentino Pérez defiende la Superliga y carga contra los precios del fútbol en televisión 💸 "No tiene sentido cobrar más de 100 euros al mes cuando el salario mínimo en España apenas supera los 1.000 euros" ⚽️🚫 "Es el fin del fútbol" pic.twitter.com/SU86KYLyLV — La Colmena Diario (@LaColmenaDiario) November 11, 2023

El modelo, según Florentino, debe cambiar urgentemente: "Cada vez se cobra más por ver el fútbol y el producto es peor. La estrategia no puede ser cobrar el diez por ciento del sueldo para ver el fútbol. La UEFA no tiene derecho a ejercer un monopolio. El 21 de diciembre conoceremos la sentencia del Tribunal Europeo. El fútbol europeo dependerá de ello. Espero que los clubes europeos puedan decidir su futuro".

Tremendo palo a los clubes estado

Florentino no solo considera que el actual modelo del fútbol vive una crisis sin precedentes, también sostiene que los clubes estado hacen lo que quieren con el Fair Play Financiero, saltándoselo sin consecuencia alguna: "El fútbol sufre una crisis sin precedente, muy grave. O reaccionamos, o no sobrevivirá como lo conocemos ahora. El principal problema son una serie de gestores que no piensan en los aficionados. El fútbol europeo no pertenece a la UEFA y el español, al presidente de LaLiga. Por eso, la Superliga es más necesaria que nunca, ofrecería el mejor fútbol de clubes del mundo. Y exijo más normas al Fair Play Financiero, lo que algunos clubes incumplen sin consecuencia alguna. Esta situación no es estable, no puede serlo".

Ataque durísimo a Tebas y La Liga

Florentino no se mordió la lengua cuando le tocó hablar de la competición doméstica y acusó a La Liga de atentar contra el patrimonio del club: "LaLiga y sus últimas actuaciones ante el Madrid son de tal gravedad que buscan atentar contra el patrimonio personal del club. Somos 100.000 socios y los sufrimos. Han intentado de todo. Primero, expropiarnos el 11% de nuestros derechos audiovisuales en 50 años y luego, cambiar la Ley del Depotre para inhabilitar a presidentes... y no hace falta tener mucha imaginación para saber a quién querían poner. La Audiencia Nacional ya ha declarado ilegales estas sanciones".

😠 Florentino Pérez critica duramente a LaLiga por sus "ataques al patrimonio económico del Real Madrid" y urge al Gobierno a regenerar el estamento arbitral. 🗣️ "CVC es una lacra para el fútbol español. Se atreven a quitarnos nuestro dinero". pic.twitter.com/Fd4toTMouq — EFE Deportes (@EFEdeportes) November 11, 2023

Sobre el acuerdo de la patronal con CVC: "Una lacra para el fútbol"

Florentino pone el grito en el cielo por un acuerdo por el que considera que La Liga desea quitarle al Real Madrid su propio dinero durante medio siglo: "Con CVC buscaron quitarnos durante medio siglo un 11% de nuestros derechos audiovisuales... sin que nos enteráramos. Nos dimos cuenta por la prensa y porque gente honrada nos informó. Esta operación era un gran negocio para su gestor y una desgracia para el fútbol. Real Madrid, Barcelona y Athletic nos negamos, señalamos que eso era ilegal. Y allí mismo informaron de cambios... que también son ilegales y lo señalamos, pese a no estar acogidos. La RFEF también se unió a nuestras demandas ante la ilegalidad, apuntando que quienes ascendiesen, por ejemplo, deberían dar ese 11%... ¡Sin haber cobrado nada, porque lo cobraron los clubes de antes! Es una lacra el CVC, lo señalo y lo señalaré siempre".

El lobby para acabar con el club e inhabilitar a Florentino: "LaLiga contactó con un lobby para expropiar el patrimonio del Madrid y dárselo a LaLiga. Y ya de paso, inhabilitarnos. Quiero agradecer a los partidos políticos, principalmente a los dos más grandes, por entendernos y no apoyar. Y eso, pese a la bochornosa amenaza de huelga patronal... ridículo el mensaje que se publicó en los partidos. Al final, tampoco fueron a la huelga".

Pérez terminó con un mensaje para los socios: "Se atreven a quitarnos nuestro dinero, porque piensan que los socios no consideran que ese dinero es suyo. Y aquí vengo a decirles que ese dinero sí lo es. De todos y cada uno de ustedes. Insisto, los socios, en calidad de propietarios, debemos tener más capacidad para proteger al Real Madrid".

Pone el grito en el cielo por el Caso Negreira

La parte final del discurso de Florentino Pérez estuvieron centrados en el Barcelona, Joan Laporta y el Caso Negreira.

Caso de "Enorme gravedad"

Florentino sobre el caso #Negreira : "No es normal que un club de fútbol haya pagado casi 8M€, durante casi 20 años, al vicepresidente y número 2 de los árbitros españoles" #Barçagate pic.twitter.com/D5u8O5GgmR — Fútbolgate.com (@futbolgate_ES) November 11, 2023

"Y quiero terminar con una reflexión sobre el 'caso Negreira', será breve (aplausos). Está en manos de los jueces y debemos ser respetuosos con los tiempos y plazos. Pero no es normal que se hayan pagado casi 8 millones de euros... y por eso el club se ha personado como acusación. Y estamos admitidos como parte perjudicada. Es un caso de enorme gravedad. Enorme", lanzando un serio aviso de lo que está por venir.

Respuesta a Laporta y su famoso madridismo sociológico

🗣️ Florentino Pérez: "Lo correcto sería referirse a la existencia de un madridismo sociológico universal porque ese madridismo universal existe." MÁS ALTO IMPOSIBLE 👏pic.twitter.com/FNxy9wSxcM — REAL MADRID ♥️ (@AdriRM33) November 11, 2023

"Lo correcto sería 'madridismo sociológico universal' (aplausos). Porque existe. Este es el único club del mundo con más de 500 millones de seguidores en redes sociales. Una gigantesca legión de aficionados en todo el planeta. Sí, esto es el madridismo sociológico universal. Fuimos el único club fundador de la FIFA en 1904 y promotor de la creación de la Copa de Europa en aquella reunión histórica de París en 1955. El mejor club del Siglo XX y excelentemente posicionado para repetir en el XXI por los éxitos de nuestro equipo. Claro que existe, es fruto de nuestros valores inquebrantables. Y lo hace gracias a gente como Bernabéu, Gento, Di Stéfano o Santamaría. A base de trabajo, esfuerzo y espíritu, ya son 14 Copas de Europa. Este es el madridismo sociológico universal, un fenómeno digno de estudio y muy difícil de igualar. Esto es el Real Madrid, el mejor club de la historia. Muchas gracias".

La intervención de Florentino levantó de sus asientos a los socios compromisarios que despidieron al presidente con una sonora ovación.