La durísima acusación de Del Nido Carrasco a su padre: "Tiene un plan trazado para vender el Sevilla"

José María Del Nido Carrasco, vicepresidente del Sevilla, ha dado la cara este miércoles en Radio Sevilla para acusar directamente a su padre y expresidente, José María del Nido Benavente, de un plan para gobernar el club con el grupo americano 777 Partners, con el que asegura que tiene un pacto que pasa por hacer una ampliación de capital y vender el Sevilla.

La tensión se palpa en el ambiente: "Mi padre no quiere gestionar el club con las familias de sevillistas, quiere hacerlo con los americanos. Ése es el verdadero problema. Los cuatro firmantes dijeron que las personas de consenso que teníamos que gestionar el club éramos José Castro y yo. Jamás he traicionado ni mentido a mi padre. Las diferencias se produjeron a los 30 minutos de firmar el pacto porque él quería incumplirlo y yo me negué. Quería vivir de manera recta y conforme a mi palabra y la legalidad. A partir de ahí nuestras posturas se enfrentaron. Lo primero que me planteó mi padre es que echara a José Castro, cuando le habíamos dado cuatro años de mandato", comentó.

Del Nido Carrasco señalaba a su padre directamente: "Mi padre el 13 de julio de 2020 suscribió un acuerdo con los americanos que incumple el pacto con nosotros. Acuerda venderle 3.000 acciones y luego 125 acciones cada tres meses. Como colofón plantean entre ellos hacer una ampliación de capital y quedarse con el club para luego venderlo. Imagino que le interesará más ese plan. Eso está documentado. Ese acuerdo suyo también tiene 2027 como fecha de caducidad. La solución la tiene mi padre. Le hemos tendido la mano muchas veces y él no quiere. Le estamos esperando los sevillistas, lo único que no queremos es que los americanos tracen el plan que tenemos pensado. Eso significaría también desistir de todas las acciones legales".

Asegura que es muy duro destapar esta trama contra su propio padre: "es muy duro hablar de esto y se ha puesto en tela de juicio mi legimitidad para estar en el Sevilla. En un ambiente de tensión continua hemos clasificado al equipo cuatro veces para Champions y hemos jugado cuatro finales y ganado dos títulos. Todo esto hace mucho daño al Sevilla. Escuchar a mi padre decir que va a echarlos a todos, que en algunas áreas hay récords y funcionan magníficamente. Mando un mensaje de apoyo y les pido que no desanimen, a pesar de que están continuamente que van a echarles de sus puestos de trabajo".

El actual vicepresidente del Sevilla hace una durísima acusación contra su propio padre. Le tendió una trampa: "Una de las cosas que dice mi padre cuando valora si puedo ser presidente del Sevilla es que tengo unas 200 acciones. Tengo las mismas que cuando confiaron en mí como una persona de consenso. Tiene unas 20.000 acciones pero no cuenta las deudas que tiene asociadas a dichas acciones. Yo gestioné su patrimonio cuando estaba en la cárcel y me puse a su nombre una buena parte de esas acciones. Cuando salió yo le devolví esas acciones, que la deuda con Hacienda era suya y aparte de no tener las acciones le debo tres millones de euros, con lo que ello significa, que tengo 45 años y dos hijos. Soy su hijo y me encantaría de verdad que se acabara todo esto ya, lo visualizo".

Aún así Del Nido Carrasco intenta tenderle la mano a su padre: "Yo nunca he dicho que vaya a ser presidente del Sevilla, sino que los órganos del club lo determinarán. Mi padre es uno de los firmantes del pacto y tendría opinión en el pacto si no intentara dinamitarlo e inclumpirlo. A los firmantes del pacto nos gustaría que mi padre volviera de manera honesta y leal, que estuviera en el Sevilla más allá de los americanos y que incluso formara parte de la gestión del Sevilla. En el pacto hay soluciones a todo, incluso que mi padre fuera presidente".