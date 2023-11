La demoledora evidencia de Rafa Benítez que deja a Medina Cantalejo con el culo al aire

Tras las surrealistas palabras de Medina Cantalejo en la que señaló, públicamente y de manera sibilina ya que no se atrevió a nombrarlos, a dos jugadores del Celta -Strand Larsen y Renato Tapia-, por sus errores ante el Sevilla para justificar las equivocaciones de los árbitros en una temporada en la que están masacrando al Celta, Rafa Benítez pasaba por rueda de prensa en la previa del duelo ante el Valencia y analizaba las verbas del presidente del Comité Técnico de Árbitros.

El jefe de los árbitros afirmó, en referencia a lo sucedido en el partido entre el Celta y el Sevilla en Balaídos: "Benítez y algún otro se han quejado, y seguirá pasando. Igual que hay delanteros que fallan cuatro ocasiones de gol delante de la portería o un mediocentro que se autoexpulsa en el minuto 60 del partido. Por supuesto que hay errores".

Benítez, inteligente, no quiere hablar más de los árbitros, pero lanza una sutil pulla que deja claro el tremendo malestar de los olívicos con un colectivo en el que su criterio parece no tener una única dirección. Hernández Hernández se sinceraba esta semana en una entrevista en la Cadena Cope reconociendo que el polémico penalti que se revisó en el VAR de Jesús Navas sobre Douvikas en el último minuto del Sevilla – Celta no era una jugada que debería haberse revisado al no ser una jugada de VAR, pero que al final se tomó la decisión correcta por lo que habían actuado bien. Qué más da saltarse el protocolo.

🧑‍⚖️Hernández Hernández na Cope sobre o polémico penalti non sinalado no @RCCelta-Sevilla 🎙️ "É que non debería intervir porque non era xogada de VAR, pero cona, interviñemos ben e non pitamos un penalti que non era" 🎙️"O VAR está para solucionar. Tomouse a solución correcta" pic.twitter.com/ckBzplWuGA — En Xogo tvG2 (@EnXogo_tvG2) November 23, 2023

Benítez puso de ejemplo las reuniones arbitrales de la UEFA en el que se analizan todas las jugadas polémicas para para encontrar "un criterio" que ayude luego a los colegiados "a la hora de tomar decisiones. En ningún momento señalamos si este árbitro es alemán, español o inglés y se ha equivocado aquí o ha hecho tal. Analizamos las jugadas desde el punto de vista profesional y buscamos criterios que sirvan para todo el mundo".

Un dardo envenenando directo al mentón de Medina Cantalejo y todo el Comité Técnico de Árbitros que utilizan las reuniones con los entrenadores no para revisar jugadas polémicas, sino para pedir mayor diálogo y ayuda mutua. Una pantomima que hizo que Carlo Ancelotti se levantara de su asiento y se marchara al sentir que estaba perdiendo el tiempo. Reunión, por cierto, a la que Benítez decidió no acudir al sentirse estafado.

El criterio arbitral español, al contrario de lo que ocurre en Europa, parece ser aleatorio según convenga. Las famosas jugadas grises son un elemento corruptor que sirven para inclinar la balanza y lo peor de todo es que desde el Comité, a pesar de los lamentables errores cometidos en varios partidos de esta temporada, no se hace autocrítica y se asegura que "la temporada a nivel arbitral está siendo buena".

Benítez se mostró sorprendido con las palabras de Medina Cantalejo sobre sus jugadores:

"Nos hemos sorprendido por este ruido de esta semana cuando no teníamos partido y estábamos simplemente trabajando", antes de mandar otro recado al presidente del CTA: "Cuando vamos a las reuniones arbitrales de UEFA no señalamos a nadie, tratamos de encontrar algo que sirva de nexo común en cuanto a toma de decisiones y que la gente, cuando lo analice, entienda por qué se ha tomado esa decisión. En el fútbol todos estamos bajo presión, pero ahondó en que si el jugador viese en el vídeo dónde ha cometido un error intentaría evitarlo", algo que no están haciendo los árbitros.

"Ahí es donde hay una gran diferencia en el análisis. Lo que tenemos que tener claro son los protocolos y que, cuando terminen los partidos, si no hablamos de los árbitros será perfecto, significará que nadie cuestiona ninguna decisión y espero que sea así", manifestó.

Benítez y su Celta se enfrentan al Valencia en un partido que será muy especial para el bueno de Rafa, ya que vuelve a la que es su casa y donde es un auténtico ídolo, regresa a Mestalla.