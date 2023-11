Xavi pide fuera de juego en el gol del Rayo y Martín Presa responde con dureza

Xavi Hernández, entrenador del Barcelona, ha dicho tras el empate en Vallecas frente al Rayo (1-1) que su equipo fue "mejor en la segunda parte que en la primera, algo insuficiente", reconociendo que necesitan "cambiar la mentalidad" y que cuando los resultados no acompañan es normal que haya "críticas, aunque hay tiempo para dar la vuelta y mejorar".

El técnico de Tarrasa sostiene que hay fuera de juego en el gol de Unai López, explicando así la jugada del 1-0 provisional en la primera parte. "Yo sólo hablo con el linier. Él me dice que cree que condiciona, pero al final lo dan. Para nosotros sí, condiciona muchísimo. Si no tiene un jugador detrás la puede dejar hasta pasar. Son situaciones difíciles que nos están saliendo cruz", destacaba.

Xavi, sobre la jugada del gol del Rayo Vallecano "𝗘𝗹 𝗹𝗶𝗻𝗶𝗲𝗿 𝗺𝗲 𝗱𝗶𝗰𝗲 𝗾𝘂𝗲 𝗰𝗿𝗲𝗲 𝗾𝘂𝗲 𝗰𝗼𝗻𝗱𝗶𝗰𝗶𝗼𝗻𝗮 y al final lo dan"#LALIGAenDAZN ⚽pic.twitter.com/d7xaWaR25I — DAZN España (@DAZN_ES) November 25, 2023

Además, Xavi cree que hubo penalti de Pacha Espino a Raphinha. "Me dicen que es, que nos ha salido también cruz. Son situaciones muy difíciles que salen cruz. También hay un penalti a Rapha... es penalti claro. No es una excusa. Hemos empatado porque no hemos estado bien en la primera parte. Nosotros nos tenemos que quedar con la segunda mitad, y hacer autocrítica. Hay que hacer autocrítica", apuntaba el técnico culé.

Por las palabras de Xavi Hernández le preguntaron al presidente del Rayo Vallecano, y Raúl Martín Presa no pudo ser más contundente. "Me parece indecente que Xavi pida fuera de juego en el primer gol de Unai López. Es increíble que se pida fuera de juego en esa acción. Eso es intentar engañar al árbitro", dijo el dirigente rayista.