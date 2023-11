Profesional y cantera se lucen: las lamentables decisiones arbitrales que avergüenzan al fútbol español

Jornada tras jornada los árbitros españoles siguen demostrando que a pesar de lo que dice Luis Medina Cantalejo -presidente del Comité Técnico de Árbitros- que asegura que están firmando un curso muy brillante, la temporada del colectivo arbitral en España está siendo lamentable. La vergüenza en esta jornada ocurrió en Butarque, en el partido que disputaban el líder, Leganés, con el equipo revelación de la campaña en Segunda, el Racing de Ferrol de Cristóbal Parralo.

Todo ocurrió en el minuto 29 del partido, cuando el cuadro gallego dominaba por 0-2. EL trencilla del partido, González Díaz, señaló penalti tras un leve agarrón de David Castro sobre Dani Raba que, viendo que no llegaba al balón, se deja caer y provoca la pena máxima. Un contacto mínimo que tanto el colegiado como la sala VOR -con González Francés a los mandos- consideraron como penalti y merecedora de tarjeta roja directa por ser el presunto infractor de la jugada el último hombre.

Penalti y roja directa. 🟥 La acción de David Castro con Dani Raba. #LALIGAHYPERMOTION #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/dSg4gIrUm9 — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) November 26, 2023

Un penaltito de los que el ínclito Medina Cantalejo dijo una y otra vez que no se pitarían esta temporada. "El criterio de no pitar 'penaltitos' se ha llevado a rajatabla", dijo el presi en la surrealista rueda de prensa que concedieron la semana pasada. Una acción lamentable que provocó la igualada final del Leganés y dejó al Racing de Ferrol con la sensación de que le estafaron en Butarque.

El CTA está que fuma en pipa y ha comunicado tanto al árbitro del partido González Díaz como al responsable del VAR, González Francés, que serán sancionados e irán a la nevera en la próxima jornada

La cantera arbitral no mejora a sus mayores

Si los árbitros de La Liga están firmando una temporada nefasta, la cantera de trencillas que viene por detrás no augura una mejora en las próximas temporadas. Lo que ha ocurrido en un partido de Regional de juveniles en Mallorca ha puesto los pelos de punta a los aficionados al fútbol de nuestro país.

Todo sucedió en el Serverense B-Murense del grupo E de Primera Regional Juvenil. Vives Páez, el colegiado, permitió sacar de centro al Serverense B con todos los jugadores del Murense celebrando el gol que suponía el 2-2 en el minuto 93. El trencilla permitió que los locales reiniciaran el juego sin ningún integrante de los visitantes en su parcela, lo que permitió a los anfitriones anotar a puerta vacía y llevarse la victoria por 3-2.

😳 El gol surrealista… e ilegal en la Primera Regional Juvenil de Mallorca. 😅 Se puede entender que el árbitro no sea profesional pero hay que saberse un mínimo del reglamento, no solo hay un fallo, hay dos. #GolAlMinuto pic.twitter.com/NWuOEQ0VJ9 — Gol al Minuto (@GoalAlMinuto) November 28, 2023

Una imagen surrealista que ha dado la vuelta a España. Además de que no se puede sacar de centro si no hay al menos un jugador contrario en su campo, el tanto jamás debió subir al marcador al existir un clamoroso fuera de juego cuando le devuelven la pelota al jugador que termina marcado el 3-2 al no existir ningún integrante del conjunto 'murer' que pueda romper la posición adelantada.

Una acción incomprensible que deja muy a las claras el pobrísimo nivel arbitral que sufre España en todas y cada una de sus categorías.