Diego Alonso no está surtiendo el efecto esperado en el Sevilla. El equipo nervionense cayó este sábado frente al RCD Mallorca en Son Moix (1-0), con lo que acumula nueve tropiezos consecutivos en LaLiga, donde no gana desde el pasado 26 de septiembre (5-1 al Almería).

Cyle Larin adelantó pronto a los bermellones y el Sevilla empataba provisionalmente bien entrada la segunda mitad, pero el gol no subiría al marcador: Adrián Pedrosa batió a Rajkovic con un zurdazo dentro del área, pero el tanto fue anulado por mano de Youssef En-Nesyri al desviar el tiro con el codo. Tras consultar la jugada en el VAR, el árbitro Alberola Rojas dictaminó que no era gol en una jugada que va a traer mucha polémica

A Pedrosa le preguntaban por el esta acción al final del partido y el lateral catalán no se mordió la lengua. "No sé lo que ha dicho el árbitro, pero hoy en día se están yendo las cosas de madre", se lamentaba el jugador sevillista después del partido. "Primero le da en el culo y no se puede quitar la mano. Si tú lo ves frame por frame puede parecer, pero la tiene tan pegada. ¿Nos cortamos el brazo? Ya me anularon a mí uno en Eindhoven que no sé, tengo aquí la mano, no puedo cortármela y no sabemos qué hacer. Al Sevilla hay que respetarlo un poquito más", añadía Pedrosa.

Sea como fuere, lo cierto es que el Sevilla no gana a nadie: a su mala marcha en Liga (decimosexto en la tabla con sólo 13 puntos) hay que añadir que los hispalenses vienen de caer eliminados en la Champions tras perder contra el PSV Eindhoven en el Sánchez Pizjuán (2-3), por lo que la Copa del Rey se queda ahora mismo como único bálsamo para un equipo a la deriva.