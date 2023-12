700 iniciativas contra la violencia: LALIGA y sus clubes marcan la diferencia

LALIGA no cesa su lucha contra las lacras que hoy en día buscan romper y manchar el deporte. Será una dura batalla contra aquellas personas que no entienden que con este tipo de actitudes hay que sacar algo más que una tarjeta amarilla. Por esa razón, LALIGA no solo lucha contra el racismo, la homofobia o el acoso, sino que no tendrá ningún reparo en sacarles una tarjeta roja a través de diferentes herramientas.

La plataforma LALIGA VS recoge todas las iniciativas llevadas a cabo para preservar los valores del fútbol y erradicar todo tipo de muestras de odio. Una de ellas analiza las conversaciones en las redes sociales para detectar mensajes de odio en torno al fútbol

Como reconocía recientemente el presidente Javier Tebas, "tanto LALIGA como los clubes seguimos luchando cada día por acabar con la lacra de la violencia y el odio dentro y fuera del fútbol. Y lo hacemos siempre en el marco de nuestras competencias. Paralelamente, llevamos ya tiempo solicitando una ampliación de estas, para tener capacidad sancionadora y poder ser más eficaces en nuestro propósito de erradicar cualquier actitud de odio de nuestro deporte".

Desde la temporada 2015/16, LALIGA y sus clubes han llevado a cabo más de 700 iniciativas y proyectos para erradicar la violencia y el racismo dentro y fuera de los terrenos de juego. Algunas se repiten de forma regular, como el proyecto Futura Afición de FUNDACIÓN LALIGA o las charlas y formaciones tanto en el seno de los clubes como a jugadores de canteras, estudiantes, entrenadores o miembros del Cuerpo Nacional de Policía.

También se han materializado algunas acciones puntuales, pero de alto impacto, como las que se llevaron a cabo a comienzos de esta temporada en los campos de LALIGA EA SPORTS y LALIGA HYPERMOTION, que incluían cartelería en los estadios y pegatinas en los asientos de los aficionados con un importante mensaje concienciador y un código QR que redirigía directamente al canal de comunicación de LALIGA, donde cualquier persona puede reportar fácilmente cualquier tipo de comportamiento racista. Los capitanes de los equipos, además, lucieron un brazalete personalizado, que se distribuyó también entre los aficionados, mostrando así este importante mensaje de tolerancia cero contra el racismo desde el propio campo.

Varios clubes han participado de forma directa en estas iniciativas, como el proyecto contra el racismo VCF World, llevado a cabo por el Valencia CF, la jornada contra la LGTBI-fobia organizada por el FC Barcelona para frenar la homofobia en los campos de fútbol, y otras encaminadas a frenar el odio, como We love football del Atlético de Madrid.

MOOD LALIGA es el primer monitor de discursos de odio en redes sociales. Permite medir y combatir discursos violentos durante las competiciones deportivas

Las redes sociales, el termómetro del odio

Para reforzar esta labor contra todo tipo de actitudes negativas en torno al fútbol, LALIGA cuenta desde hace varias jornadas con MOOD LALIGA, el Monitor para la Observación del Odio en el Deporte en redes sociales. Actualmente, uno de los termómetros más importantes y relevantes para medir el ambiente antes, durante y después de un espectáculo deportivo son las redes sociales. Desde ellas se pueden organizar protestas, pitadas, ovaciones, actos positivos, pero también negativos... todo ello se puede monitorizar con MOOD, una herramienta que permite analizar la conversación y saber cuál es el grado de violencia que impera en las redes.

"Durante la jornada 15 se alcanzó un índice MOOD de 5,4 sobre 10, el más bajo de la temporada. Esta cifra pone de manifiesto que la conversación en redes sociales está tornando semana a semana a una más respetuosa y tolerante, fruto entre otras cosas de las acciones de sensibilización realizadas por LALIGA y los clubes", asegura la organización deportiva.

LALIGA VS, la plataforma para visibilizar la labor contra la violencia

Todas estas iniciativas se recogen ahora en LALIGA VS, la plataforma puesta en marcha esta temporada para dar visibilidad a esta labor que LALIGA y los clubes llevan a cabo de forma continuada desde hace más ocho años para lograr una sociedad más respetuosa y servir como motor para la creación de nuevas iniciativas que ayuden a acabar con la violencia en la sociedad, tanto en el seno de los clubes como de la mano de otras instituciones y ligas, como Asobal o LNFS y con colectivos como Aficiones Unidas.

Como reconoce LALIGA, "el objetivo último es fomentar una sociedad inclusiva y tolerante desde la base, gracias a la educación, la prevención y la actuación". Precisamente, estos tres son los pilares de LALIGA VS, que "nace con el propósito de inspirar y sensibilizar a los aficionados a través de los valores del fútbol para, juntos, lograr construir una sociedad libre de odio".

La plataforma LALIGA VS acumula, junto a los clubes y otras organizaciones, toda una serie de iniciativas que no sólo ayudan a luchar contra situaciones concretas que se viven en los campos, sino que trabaja la prevención mediante una mejor educación en torno al deporte. Se trata de una lucha en varios frentes en los que trabaja LALIGA para trasladar al aficionado el objetivo de erradicar todo tipo de circunstancias que ensucien al deporte rey en nuestro país.

"Los Reyes Magos lo ven todo. Los niños también"

Como parte de las acciones de prevención y sensibilización de LALIGA VS, se acaba de presentar una campaña que hace un llamamiento para concienciar a los aficionados de que, con sus gestos, pueden incitar a los niños al odio y a la violencia.

Bajo el lema "Los Reyes Magos lo ven todo. Los niños también", la campaña de LALIGA pretende hacernos reflexionar sobre nuestro comportamiento en los campos de fútbol y el impacto que ello tiene en los niños. La campaña persigue que el fin de la violencia y el odio, tanto dentro como fuera del fútbol, empiece en los propios aficionados y que, con su ejemplo, inspiren a sus hijos de manera positiva. Y qué mejor fecha que la Navidad para recordar la importancia de proteger a los más pequeños frente al odio y la violencia.