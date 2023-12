Terremoto en Aranda entre club y ayuntamiento ante la visita del Real Madrid: "Me vais a comer los huevos"

Aguas revueltas bajan por el Duero a su paso por Aranda. La cita más importante en la historia de la Arandina -duelo contra el Real Madrid en la Copa del Rey-, se ha enturbiado mucho en las últimas horas por el enfrentamiento directo entre el ayuntamiento, el club y el titular de Deportes del consistorio.

El club ha roto relaciones con el ayuntamiento. Señalan en su comunicado oficial que, "ante las graves acusaciones públicas de Antonio Linaje -al poner en duda el balance de cuentas de la venta de entradas en los partidos ante Cádiz y Murcia- y la mala actitud del consistorio con el club, solicitan un nuevo interlocutor para "poder empezar con los trabajos de preparación del evento de mayor interés general, social y deportivo de la historia de nuestro club".

Belén Esteban es la titular de Deportes de Aranda del Duero y Antonio Linaje es el alcalde del municipio, las dos personalidades que mencionan y acusan desde la Arandina.

Desde el ayuntamiento se lavan las manos: "Como no puede ser de otra manera, y aparcando la situación desagradable que se ha producido, el Ayuntamiento quiere reiterar su máximo compromiso y responsabilidad con la organización del partido y con el club. Desde el primer minuto después del sorteo se está trabajando en materia de seguridad y de acondicionamiento del campo, así como la tramitación económica y todas las cuestiones que afectan a la organización del evento. El Ayuntamiento seguirá trabajando al 100%, poniendo todos los medios materiales y personales para que el evento más importante de la historia del deporte en Aranda tenga el máximo éxito que se merece, para que los arandinos demostremos nuestra capacidad de trabajo, de unión y de organización".

La tensión es tal que, como bien apunta 'El Correo de Burgos', el pasado jueves hubo un tremendo encontronazo verbal entre Virginia Martínez (presidenta del club) y Antonio Linaje (alcalde). El alcalde indicó que estaba hablando con Virginia de forma fluida, pero el secretario Francisco Galán tuvo una acalorada discusión cuando se habló del problema surgido con las entradas del partido ante el Cádiz, porque no entendían que se limitasen a los 25.000 euros anunciados.

Según el periódico burgalés, "la tensión cobró forma cuando el secretario, según el alcalde, "arrebató el teléfono" a Virginia espetándole: 'Me vais a comer los huevos'. "Yo le dije: te estás equivocando, no me lo estás diciendo a mí como Antonio Linaje sino al alcalde de Aranda. Y entonces repitió 'me vas a comer los huevos, tú y tu puta concejala. No sé quién se ha creído que es, pero es lo peor que nos ha pasado a este pueblo de mierda' y colgó la llamada". El alcalde lo niega y parece que irá por la vía jurídica.

Aranda vive atónita una polémica tristísima ante el día más importante en la historia de su equipo de fútbol.