El mensaje de Joana Sanz a Dani Alves por Navidad

Las Navidades son unas fechas propicias para mandar mensajes a los seres queridos. Joana Sanz se ha abierto en canal en su cuenta de Instagram con un contundente aviso a su todavía marido, Dani Alves, que continúa en la prisión Brians 2 acusado de presunta violación.

Hace justo un año a la modelo canaria le vinieron dos mazazos terribles: su madre falleció de manera casi repentina y su marido protagonizaba, presuntamente, un hecho deleznable que ha dado la vuelta al mundo. A pesar de todo, Joana nunca ha querido darle la espalda a Dani. De hecho, aunque en un primer momento le pidió el divorcio, enseguida decidió paralizar los trámites.

Yo creo que el amor de antes no existe, porque hemos preferido el falso amor. El estar con mucha gente porque solo así se vive la vida. No luchar por nadie porque ahí fuera hay 100 personas más. Tenemos compromiso con el trabajo, con los amigos, pero no con las personas que queremos por eso, porque siempre hay otras opciones. Sin darnos cuenta de que, cada vez, te sientes menos especial, porque vas de historia en historia y todas con el mismo final. Por eso, si crees que has conocido a la persona de tu vida, no la cagues, porque por muchas historias que vivas, por la que tienes que luchar es por la que te mueve. Y, si ya has conocido a esa persona, ve a muerte, porque así es como se quiere, porque es por lo que merece la pena vivir y porque ya sabes que yo es lo que haría