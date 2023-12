El sorprendente palo de Michael Owen a Jude Bellingham

Jude Bellingham está dejando atónito a todo el mundo del fútbol con su nivel en el Real Madrid. Jude ha pasado a ser considerado uno de los mejores jugadores del mundo. Ha sorprendido por su rapidísima capacidad de adaptación a su nuevo equipo y a una nueva ciudad. Su capacidad goleadora es estratosférica. Sin embargo, a pesar de su espectacular rendimiento en el Real Madrid, para Michael Owen, ex de Real Madrid y Liverpool, el centrocampista no está aún al nivel de dos grandes leyendas de la Premier League. Haga lo que haga en lo que resta de temporada para Owen no será suficente:

"Aunque gane LaLiga, la Champions e incluso la Eurocopa no será mejor que Gerrard o Lampard en el corto plazo. No estará en su liga", comentaba el inglés en declaraciones a Boyle Sports. El británico coincidió en la selección con Lampard y en el Liverpool además con Gerrard con el que ganó varios títulos coperos nacionales e incluso una UEFA y una Supercopa de Europa.

No obstante, a pesar del 'palo', Owen cree que si Bellingham consigue ganar todos esos títulos esta temporada, sí que sería reconocido como el mejor jugador del mundo de este curso: "El Balón de Oro sí que lo ganaría y merecidamente", explicó el británico, que también recibió este trofeo individual en el año 2001, siendo el último inglés en conseguirlo.