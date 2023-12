El tremendo palo de Iturralde González a Mateu Lahoz tras la histórica sentencia de Canales

Tras la histórica sentencia de la justicia ordinaria que puede cambiar el fútbol por la que Sergio Canales fue eximido de la sanción que se le impuso de cuatro partidos tras sus palabras por la expulsión a cargo de Mateu Lahoz que sufrió en su día con el Betis, las reacciones no se han hecho esperar.

Mateu valoró así la sentencia: "Me alegro mucho de lo que ha salido hoy de Sergio Canales, le expulsé por dos protestas. Le saqué una amarilla y le dije repetidamente durante unos segundos que si seguía protestando se iba a ir. Si le han dado la razón es porque hoy en día no podemos coartar la libertad de expresión de una persona. En este caso él podía pensar que la expulsión era premeditada, pero a mí no me faltó al respeto porque yo tengo la conciencia supertranquila".

La respuesta de Iturralde

Iturralde González le dio un palo tremendo a un Mateu que no se ha casado con nadie desde su abrupta salida del mundo arbitral -ahora es comentarista en la radio- y viene criticando varias actuaciones de los que fueron sus compañeros: "La conciencia tranquila la tenemos todos los árbitros y tú no te puedes alegrar de una sentencia que va contra el colectivo", comenzó diciendo. Y añadió que "si has salido mal del CTA, no lo mezcles con la defensa del colectivo".

Para Iturralde la sentencia viene por un error de léxico de Sergio: "Consideraron que las palabras de Canales atacaban al colectivo arbitral porque un árbitro no puede salir sabiendo lo que va a pasar. No hay jurisprudencia en nada. Si Canales llega a decir bien la palabra 'premeditada' le caen cuatro partidos".