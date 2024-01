El Real Madrid no reforzará su defensa en el mercado de invierno, pese a las bajas de larga duración de los centrales Eder Militao y David Alaba debido a sus graves lesiones de rodilla. Así lo ha confirmado el técnico italiano Carlo Ancelotti, en la previa del partido de LaLiga EA Sports que los blancos disputarán este miércoles 3 de enero frente al Mallorca en el estadio Santiago Bernabéu (19:15 horas), en el primer compromiso del año 2024.

"En este momento no contemplamos fichar a otro central. Pensamos que nos faltan dos centrales muy importantes, pero tenemos otros dos en los que confiamos mucho como son Nacho y Rüdiger, más otros que en la emergencia lo pueden hacer bien como Tchouaméni y Carvajal. En este momento no contemplamos fichar a un central", ha dicho Ancelotti en rueda de prensa.

Las lesiones del ligamento cruzado de la rodilla de Militao y Alaba, los dos centrales que partían como titulares a inicio de temporada, no provoca que el Real Madrid cambie su filosofía de no fichar en invierno. "No vamos a fichar", insistió Ancelotti en una segunda respuesta cerrando definitivamente la posibilidad de reforzar el equipo en invierno tras el estudio de centrales realizados por el club y descartando la opción de traer a alguno de sus jugadores cedidos.

En el primer partido de 2024, el técnico italiano ya sufrirá el inconveniente de tener solamente dos centrales disponibles en la primera plantilla. La sanción de Nacho Fernández provocará que Aurélien Tchoauméni abandone la posición de mediocentro para tener que jugar en el centro de la zaga.

El no a la ‘Canarinha’ y la renovación

Asimismo, Ancelotti ha reconocido que mantuvo "contactos" con el expresidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Ednaldo Rodrigues, y que este le mostró "mucho cariño e interés" para que entrenara a la pentacampeona del mundo, pero que "todo estaba pendiente" de su situación contractual con el Real Madrid, club con el que recientemente ha renovado su contrato por dos años más, hasta el 30 de junio de 2026.

"Pensar en ser el seleccionador brasileño es una gran ilusión, pero no sé si en el 2026 el equipo nacional de Brasil me querrá. No sé si estarán contentos de mi decisión de renovar", apuntaba Ancelotti en la rueda de prensa. "Todo el mundo lo sabe, también en el Real Madrid, que he tenido contacto con el entonces presidente de la Federación Brasileña, que era Ednaldo Rodrigues, al que quiero agradecer porque me ha mostrado mucho cariño e interés para entrenar a la selección de Brasil. Esto me ha hecho sentirme muy orgulloso y honrado, pero todo esto estaba pendiente de la situación que yo tenía con el Real Madrid", aclaraba.

Ancelotti se muestra ahora "muy contento" tras firmar una renovación "bastante sencilla". "Solo hemos concordado entre las dos partes, sin problemas, sin dudas. Ha sido una renovación muy rápida, y estoy contento de seguir otros dos años como entregador del Real Madrid", expresaba.

Sobre su futura retirada de los banquillos, el italiano expresó que cree que él puede seguir en el Real Madrid "después del 2026", aunque eso dependerá del "éxito" que tengan hasta entonces. "Puede ser que 2026 sea el último año que yo entrene, pero puede ser también que no. Hasta el 2026 voy a ser entrenador, pero puedo serlo en 2026, 2027 o 2028, me gusta Madrid y quiero quedarme aquí", afirmó.

Vuelven Vinícius, Carvajal y Arda Güler

En lo deportivo, el preparador blanco confirmó que Carvajal, Vinícius y Güler "están disponibles" para el encuentro ante el Mallorca. "No podemos comparar los tres casos porque la baja de Güler es mucho más larga que la de los otros. Carvajal va a jugar desde el principio, todavía no he decidido lo de Vinícius porque lo tengo que hablar con el jugador y los médicos, pero la verdad es que en los entrenamientos ha mostrado que está muy bien", señaló.

El entrenador blanco no disipó las dudas con respecto al portero titular en lo que resta de temporada: Kepa Arrizabalaga o Andrei Lunin. "No he tomado la decisión porque los dos me hacen dudar. Creo que no es correcto para ninguno de los dos que yo elija en este momento el portero titular porque ambos son muy buenos, y voy a elegir en cada partido el que en ese momento me de más confianza", apuntó. Pero sí confirmó que el portero de inicio ante el Mallorca será Lunin.

En cuanto al rendimiento que espera el técnico italiano de su equipo en la segunda mitad de la temporada, Carlo Ancelotti valoró que su equipo "hasta el momento" lo ha hecho "bien" a pesar de haber estado "lleno de problemas". "El equipo está cambiando y va a cambiar obviamente en el futuro. Tenemos muchos recursos que todavía no han podido expresarse como es el caso de Arda Güler", comentó.

"Lo importante para él es que esté bien, que ha vuelto a entrenar con el equipo y que a poco a poco está recuperando su mejor nivel. No tenemos que tener prisa con él porque es muy joven. Tiene 18 años y tendrá todo el tiempo del mundo para jugar. Si puedo darle minutos mañana se los daré, y sino será en un otro partido", explicó sobre la situación del joven jugador turco.

El técnico merengue también fue preguntado sobre la planificación de la plantilla de la próxima temporada, aunque no quiso tocar el tema de Kylian Mbappé. "Hay jugadores que acaban contrato, pero muchos de estos son jugadores que eligen ellos mismos lo que quieren hacer, como son los casos de Kroos, Nacho o Modric. No estamos pensando en lo que va a pasar en el verano de 2024, porque lo cierto es que no tenemos que hacer muchas cosas porque el equipo ya está en una buena dirección con jóvenes muy interesantes, con uno que llegará (Endrick) y que es muy bueno", comentó.

Por último, Ancelotti habló sobre cómo ha cambiado Florentino Pérez desde que él llegara al club en su primera etapa como entrenador del Real Madrid. "No ha cambiado. Mantiene siempre su amor por el club, que nació y creció desde pequeño. La trayectoria que ha hecho este presidente en este club ha sido y sigue siendo una trayectoria fantástica. Él tiene la idea muy clara sobre el futuro, siempre la ha tenido y creo que por esto el club está en muy buenas manos también por el futuro", culminó.