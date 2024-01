Bombazo en el ‘Caso Negreira’. La declaración de los colegiados, 21 en total, ante la Guardia Civil ha desvelado detalles muy concretos de la manera en la que actuaba el que por entonces era número 2 de los colegiados.

El diario 'El Mundo' ha tenido acceso a la totalidad de las declaraciones de los colegiados, entre las que destaca la de José Luis González González. El árbitro castellano y leonés desliza en sus palabras ante la Guardia civil que el Barcelona habría contratado a Negreira "para conseguir algún tipo de beneficio deportivo".

Ante la pregunta de cuál cree que es la razón por la que el Barcelona contrató a José María Enríquez Negreira y a su hijo, González González soltó la bomba: "Entiendo que querrían sacar algún beneficio deportivo. José María les haría entender que tenía algún poder sobre los árbitros".

El colegiado que se retiró en 2020 y pasó a ser árbitro de VAR considera que tanto Negreira como su hijo "se aprovecharon" del cargo que tenía Negreira padre como vicepresidente del CTA "para obtener un beneficio económico".

El colegiado considera "inútiles los informes de asesoría arbitral" que elaboraba el hijo de Negreira y tiene claro que el dinero que recibía el vicepresidente del CTA se repartía con los directivos del Barcelona: "Los informes eran un mero trámite para justificar los cobros. Mi opinión es que Enríquez Negreira se puso de acuerdo con directivos o miembros del FC Barcelona para beneficiarse a título particular con estos pagos y repartírselos entre ellos".

González González coincide con el resto de los 20 trencillas a los que la Guardia Civil tomó declaración: la influencia de Negreira era capital en el CTA: de él dependían los ascensos y descensos.