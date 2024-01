El nuevo delirio de Xavi: "Quiero que mi equipo sea fiel al cruyffismo ante el Real Madrid"

El entrenador del F.C. Barcelona, Xavi Hernández, quiere que su equipo sea "fiel al cruyffismo" en la final de la Supercopa de España que disputará este domingo ante el Real Madrid en el Al-Awwal de Riad.

"Esa forma de jugar, el cómo es lo que hace que nos respeten tanto en el mundo", explicó Xavi, quien considera que una final contra el Real Madrid es "el escenario ideal" para reivindicar el estilo: "Hemos de demostrar más que nunca nuestra identidad, nuestro ADN, quitarle la pelota al Madrid y dominarles".

Sorprenden las palabras de un técnico que está en el alambre, que ha perdido las riendas de su vestuario, que tácticamente deja mucho que desear, que es incapaz de sacar el jugo que tiene una plantilla de mucho talento que ha conseguido que parezca mediocre, en el que demasiados jugadores están muy lejos de su mejor forma, los cambios los trae marcados de casa y que no juega a nada. Bipolar, Xavi dijo en la previa ante Osasuna que firmaba ganar de cualquier manera 1-0, ahora, ante los ojos del mundo, cambia el discurso de nuevo y asegura que el cómo se gane es muy importante. Perdido y cada día que pasa más señalado, Xavi se está convirtiendo en un auténtico meme.

Desde la sala de prensa del Al-Awwal Park, escenario de la final, Xavi dijo tener "clarísima" la idea de juego y que esta "no cambia" aunque el equipo mantenga su clásico 4-3-3 o juegue con cuatro centrocampistas, como en la final de 2023.

En este sentido, el técnico del conjunto azulgrana aseguró que, sumar un cuarto efectivo en la medular, no depende de si Pedri es o no titular. "Pedri está al cien por cien, pero eso no depende para nada de él", respondió.

En lo personal, Xavi reconoce llegar a esta Supercopa "más desahogado y tranquilo" que el año pasado, "porque ya hemos demostrado que el proyecto es ganador". Pero también confesó que su equipo llega a esta nueva cita "un poco menos en forma que el Real Madrid".

"Esta es la realidad, tenemos que ser honestos, pero cuando rueda la pelota, aquí no hay favorito. La final estará al 50%. Es un Clásico, y no puedes prever nunca lo que puede pasar en un Clásico, y menos en una final", comentó.

Y es que Xavi tiene la sensación de que el equipo blanco "es más fuerte cuando el Barcelona es más fuerte" y que, desde que dirige el banquillo azulgrana, "conseguir un título pasa por el Real Madrid".

"¿Dice Ancelotti que el Madrid tiene hambre? Yo nunca he visto al Madrid sin hambre. En el mejor Barça de la historia tuvimos que ganar 2-6 en el Bernabéu, porque sino se nos ponían a un punto", recordó el preparador catalán, quien se deshizo en elogios hacia su homónimo en el banquillo rival.

"Ancelotti me parece uno de los mejores entrenadores del mundo y de la historia. Ahí está su palmarés, ha triunfado en todos los países donde ha competido dejando huella en todos. Me parece un caballero, mantengo buena relación personal con él y le tengo un respeto extraordinario", subrayó.