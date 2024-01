Jesús Areso ha marcado este domingo uno de los goles más inverosímiles en lo que va de temporada para darle la victoria a Osasuna, en un partido trepidante ante el Getafe disputado en El Sadar (3-2). En el minuto 80 y con 2-2 provisional en el marcador después de que el cuadro azulón igualara en cinco minutos el 2-0 rojillo, se producía la jugada del partido.

No es Roberto Carlos en el Heliodoro.

Es 𝐃𝐨𝐧 𝐉𝐞𝐬𝐮́𝐬 𝐀𝐫𝐞𝐬𝐨 𝐁𝐥𝐚𝐧𝐜𝐨 en El Sadar. #LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/ziUikPCBjV — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) January 21, 2024

El lateral derecho de Osasuna llegó con velocidad a línea de fondo con el balón controlado y pegado al banderín de córner. Con un defensa encimándole, el jugador de Cascante (Navarra) se sacó un centro-chut sencillamente increíble, sin ángulo alguno, que sorprendió no sólo al portero David Soria, sino a todos los presentes en el estadio de El Sadar.

Por si fuera poco, se trata además del primer gol de Areso en su carrera profesional. Pero no es un gol cualquiera, sino un auténtico golazo que va directo como candidato al Premio Puskas 2024.

La acción recuerda al famoso gol que marcó Roberto Carlos con el Real Madrid al Tenerife en el Heliodoro Rodríguez López en la temporada 1997/98.

La duda es si la intención de Jesús Areso era buscar el disparo desde esa posición o lo que pretendía era que su centro rebotara en el defensa para forzar un saque de esquina.

El propio Areso explicaba la acción tras el partido. "Mi intención era centrar y chutar a la vez porque no estaba sin ángulo y no he visto a ningún compañero en buena posición", ha dicho el lateral de Cascante.