Ataque furibundo de un desesperado Joan Laporta: "La competición está adulterada"

Joan Laporta, presidente del Barcelona, sigue con su ataque al Comité Técnico de Árbitros tras la polémica que suscitó el encuentro entre el Real Madrid y el Almería en el Santiago Bernabéu.

Laporta va con todo al ataque, asegura que la competición está "adulterada". En una entrevista concedida a Mundo Deportivo, de la que el medio catalán ha publicado un avance en la tarde de este martes, Joan avisa que ha presentado una queja formal a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por las presiones que el club blanco realiza al colectivo arbitral a través de Real Madrid Televisión. Para Laporta, la RFEF debe tomar cartas en el asunto.

"Se lo he dicho al presidente de la Federación española. El Comité Técnico de Árbitros depende de la Federación Española. Me ha dicho que lo pasado, pasado está y que piensan tomar cartas en el asunto. También me ha dicho que los árbitros no se sienten presionados, me ha querido tranquilizar en este sentido. Tengo un respeto absoluto por el colectivo arbitral. Lo he dicho y lo digo sin fisuras. Pero también estamos viendo unas situaciones que nos están preocupando mucho y que de seguir así, será muy difícil que consigamos los objetivos [...]. Pero claro, no se puede adulterar la competición más con decisiones como las del domingo pasado en el Bernabéu. Llevamos analizando el tema y ya son una serie de puntos que ha conseguido nuestro rival beneficiándose de decisiones arbitrales. De siempre luchamos contra los elementos, que sabemos cuáles son. Pero es que esta vez estaban siendo demasiado evidentes y por eso nuestra queja formal a la Federación", asegura Laporta. Y añade: "Además, sobre todo me preocupa la moral de nuestros jugadores, porque al acabar el partido del Benito Villamarín, donde hicimos un buen juego y estamos orgullosos de cómo fue porque se marcaron goles, vi a los jugadores preocupados por lo del Bernabéu".

El presidente del Barcelona analiza las tres acciones en las que intervino el VAR en el partido del pasado domingo en el Santiago Bernabéu: "Aparte de que los dos goles del Madrid fueron precedidos el primero de una falta y el otro de un gran zamorana, en el gol anulado al Almería veo que Bellingham agarra de la camiseta al jugador contrario. Hay un detalle que para los que hemos jugado al fútbol creo que esto es ilustrativo: cuando Bellingham está en el suelo mira así de reojo al árbitro, como diciendo "a ver si lo he engañado o no lo he engañado". Y la jugada luego sigue y es un gol para mí legal".

Laporta, un autentico maestro del teatro y la puesta en escena, utiliza como bomba de humo el partido del Real Madrid – Almería para desviar la atención de un ‘Caso Negreira’ en el que, además de ser protagonista, tiene un papel estelar, ya que fue él el que cuadriplicó durante su mandato el sueldo del por entonces vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros.