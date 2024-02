Plácida victoria del Real Madrid ante el Getafe (0-2), en el duelo pendiente de la jornada 20 de LaLiga EA Sports, gracias a un doblete de Joselu Mato, con un gol en cada parte, y una actuación sólida para poner líder a los blancos con dos puntos más que el Girona, a tres días de uno de los duelos más exigentes del curso como es el derbi contra el Atlético de Madrid.

El equipo de Carlo Ancelotti mandó en el Coliseum y puso al día su calendario liguero para verse en lo más alto con 57 puntos. El Madrid, que lamentó la posible lesión de Rüdiger, fue muy superior, aunque el Getafe tuvo dos ocasiones, con dos postes de Greenwood y Borja Mayoral, para tratar de cambiar el guion en el segundo tiempo. El Madrid hizo lo que le pidió el partido en cada momento. Se encontró con un Getafe poco mordedor, que presionó en el primer tiempo pero no robó ni un balón. No les quedaba otra que apretar a los locales, ya que cuando no estuvieron intensos, los visitantes encontraron fácil las vías a la portería rival.

Un quiero y no puedo fue el Geta, a manos de un Madrid en total control. Tchouaméni se hinchó a recuperar balones y, con Modric y Bellingham a su lado, el equipo de Ancelotti pudo lanzar ataques en apenas dos pases. Joselu y Vinícius buscaron las cosquillas a la defensa azulona y el gallego fue quien mejor lo hizo. El ariete se topó con el larguero en la primera, no entendió el pase de Bellingham en la segunda y, a la tercera, marcó el 0-1. De nuevo con esa sensación de comodidad, el equipo blanco salvó la presión del rival, se fue por la banda derecha con Lucas Vázquez y el remate de cabeza de Joselu fue mucho mejor que la indecisión del central y del portero.

Sin robar un balón ni tampoco tener profundidad en el ataque posicional, el equipo de Bordalás se fue al descanso sin probar a Lunin, ni de lejos. El Madrid tampoco se volvió loco, controló el encuentro desde los cimientos y tuvo un par de avisos más con Joselu. El Getafe ni siquiera aprovechó que los visitantes jugaron los últimos minutos con Rüdiger tocado, finalmente sustituido en el vestuario. Tras el descanso entró Camavinga por el alemán, lo que provocó que Tchouaméni retrasara su posición al centro de la defensa.

Relacionado El Madrid gana en Getafe y es líder

También hizo cambios Bordalás y el paso al frente de su equipo no se hizo esperar más. Por fin en la reanudación, el Getafe asomó finalmente a la meta de Lunin. Greenwood no acertó, se estrelló con el palo, y poco después Joselu se ganó los focos del Coliseum con un golazo para hacer el 0-2: pase de Vinicius y gran remate cruzado con la zurda, su pierna menos buena, para volver a batir a Soria.

El tanto de nuevo sentó regular a los locales, pero Vinícius perdonó un par de buenas ocasiones. El guión lo interpretó como suele Ancelotti: controlar el partido y disfrutar del colchón. Además, los de Bordalás estuvieron negados con el gol, con otro poste de Borja Mayoral, en una acción en la que Lunin llegó a tocar ligeramente el balón. El Madrid guardó el balón, con el partido completo de Modric y reclamando un penalti sobre Brahim. Al Getafe le faltó puntería, pero el partido siempre estuvo bajo control por parte de los blancos.



Ficha técnica



Getafe, 0: Soria; Damián, Duarte (Diego Rico, min. 46), Alderete, Gastón; Carmona (Jordi Martín, min. 46), Djené (Latasa, min. 46), Milla, Maksimovic (Yellu, min. 88); Greenwood y Borja Mayoral (Jaime Mata, min. 88)

Real Madrid, 2: Lunin; Lucas Vázquez, Rüdiger (Camavinga, min. 46), Nacho, Mendy; Tchouaméni; Valverde, Bellingham (Carvajal, min. 89), Modric; Vinícius (Rodrygo, min. 75) y Joselu (Brahim, min. 89)

Goles: 0-1, min. 14: Joselu; 0-2, min. 56: Joselu

Árbitro: Ricardo de Burgos Bengoetxea (Comité Vasco). Mostró cartulina amarilla a Djené (min. 27) por parte del Getafe y a Mendy (min. 30) por parte del Real Madrid

Incidencias: partido aplazado por la Supercopa de España correspondiente a la vigésima jornada de LaLiga EA Sports, disputado en el Coliseum de Getafe ante 15.264 espectadores